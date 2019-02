Tensione alla Camera | da D' Ambrosio M5s fa gesto delle manette contro il Pd I dem

Italia-Francia - da Fincantieri a Tim : ecco i fronti caldi che rischiano di essere condizionati dalla Tensione tra governi : Fincantieri-Stx, Vivendi–Tim, Bolloré–Berlusconi sul caso Mediaset. Ma anche il ruolo dell’Eni in Africa e i suoi rapporti con Total, oltre che le prospettive del settore bancario e finanziario. Sono queste le più importanti partite economiche tra Italia e Francia, messe in discussione dalla crisi diplomatica, anche se martedì sera c’è stata una telefonata distensiva tra Macron e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. che ...

IperTensione : ecco cosa bisogna eliminare dalla propria tavola e come si può sostituire : L’Ipertensione è una patologia sempre più frequente e diffusa, anche in Italia, nonostante la dieta Mediterranea sia una delle migliori da un punto di vista nutritivo. come spiega il dott. Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, “Viviamo nell’era dell’opulenza e del cibo spazzatura. Le malattie più frequenti, oggi, sono molto diverse da quelle del passato. Oggi è tutto ‘troppo’: troppo grasso, troppo ...

Fed Cup – Tathiana Garbin spiega la sconfitta dell’Italia : “Giorgi tradita dalla Tensione - ma Bencic ha giocato meglio” : Tathiana Garbin ha parlato della sconfitta dell’Italia nella sfida di Fed Cup contro la Svizzera: la capitana azzurra ha giustificato il doppio ko della Giorgi a causa della troppa tensione e voglia di far bene Weekend amaro per l’Italia di Fed Cup. Le azzurre sono state annichilite dalla Svizzera, capace di imporsi per 3-0 ottenendo 3 successi in altrettanti singolari. Se per Sara Errani, sconfitta all’esordio da Belinda ...

Gilet gialli - Tensione alla frontiera : automobilisti italiani bloccati da polizia : Francia: automobilisti italiani bloccati da polizia Francese Dalla metà di novembre 2018 tutta la Francia è investita dalle proteste del movimento dei cosiddetti “Gilet gialli” contro il rialzo dei prezzi… L'articolo Gilet gialli, Tensione alla frontiera: automobilisti italiani bloccati da polizia proviene da Essere-Informati.it.

Dalle polemiche con Malagò alla Tensione costruttiva. La riforma dello sport targata Giorgetti è partita : "Non è una riforma contro nessuno". Con parole "tese a svelenire il clima", il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti lancia nel cuore del Coni, al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma, la sua riforma dello sport, nata tra non poche polemiche per l'istituzione della nuova sport e Salute Spa al posto della Coni Servizi Spa. Approccio keynesiano, riportare nello Stato ciò che è fuori dal ...

Tensione in Togo - i vescovi : "Non possiamo restare indifferenti di fronte alla violenza" : ... il tema era 'Quali preti per il nostro Paese e per il popolo di Dio nella crisi sociale e politica che viviamo' . In questo senso, la Chiesa si sta interrogando moltissimo su come promuovere la pace,...

Muggiò - Tensione alla Toncar occupata : lavoratori sul tetto - un ferito : Stanno occupando la fabbrica i 78 lavoratori della Toncar di Muggiò che a fine anno sono stati licenziati in blocco senza preavviso. Lunedì pomeriggio alcuni sono saliti sul tetto, altri hanno cercato ...

Gilet gialli - sale la Tensione Italia-Francia. Di Maio : "Macron ci paragonò alla lebbra" : 'La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet gialli, ha dichiarato: 'La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio ...

Tensione alla Camera - Fi con i gilet azzurri e Fico sospende la seduta : Roma, 29 dic., askanews, - La protesta di Forza Italia contro l'approvazione della manovra approda in Aula alla Camera. Mentre era in corso la dichiarazione di voto sulla fiducia dei 5stelle, i ...

Ncc - salta liberalizzazione in Manovra Sale la Tensione - petardi alla Camera : Manfestazione degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra che dovrebbe dare nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Durante la protesta sono stati ...

Torino-Juventus - Tensione già alle stelle : l’episodio a poche ore dalla partita : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro lo Young Boys, l’obiettivo della squadra di Massimiliano allegri è quella di conquistare i tre punti e chiudere il girone in testa alla classifica. Ma il pensiero è anche rivolto al derby contro il Torino, partita che non ha bisogno di presentazioni e molto sentita tra i tifosi, nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha portato la tensione alle stelle. Sono stati ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte in crisi prima della finale : alta Tensione - raptus sotto alla doccia : Il giorno del giudizio, per Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Già, il giorno della finalissima che decreterà il vincitore, nella diretta condotta da Ilary Blasi su Canale 5. E Monte è proprio ...