Tennis | Maria Sharapova rinuncia al torneo di Indian Wells per i postumi del problema

Tennis - Nadal sposo entro fine anno con Maria Francisca Perello : Sì è fidanzato ufficialmente a Roma, durante una vacanza romantica a maggio. Dirà sì entro l'autunno a Maiorca. Rafa Nadal, 32 anni, sposerà molto presto la sua Maria Francisca Perello, sua fidanzata ...

Australian Open – Barty elimina Maria Sharapova in rimonta : la Tennista russa ko agli ottavi di finale : La giovane Barty elimina Maria Sharapova agli ottavi di finale degli Australian Open Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Maria Sharapova agli Australian Open 2019. La tennista russa, dopo un ottimo percorso, si è arresa ad Ashleigh Barty che è riuscita ad eliminare la sua avversaria in rimonta. La 22enne Australiana, dopo aver ceduto a Maria Sharapova al primo set, ha reagito in quelli successivi in maniera eccezionale ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova : “non mi sentirò in grandi condizioni - ma sono eccitata” : Maria Sharapova pronta al grande rientro a Shenzhen: le parole della Tennista russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembre Maria Sharapova è pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘Shenzhen Open’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di Shenzhen, il 2019 della Tennista russa, attualmente numero 29 del ranking ...

Tennis - Marian Vajda eletto “Coach of the year” dell’ATP : decisivi i successi di Djokovic : “Coach of the year” assegnato a Marian Vajda, l’allenatore di Novak Djokovic, letteralmente rinato sotto la sua guida “di ritorno” Se Sascha Bajin, allenatore di Naomi Osaka, è stato premiato dalla WTA, il riconoscimento “Coach of the year” dell’ATP se lo è invece aggiudicato Marian Vajda, allenatore storico prima e poi protagonista della “rinascita” di Novak Djokovic. Dopo aver ...

Maria Sharapova smentisce le ipotesi di ritiro : “nella mia vita il Tennis é ciò che mi riesce meglio” : Nonostante un ritorno al tennis con poche luci e molte ombre, Maria Sharapova smentisce l’ipotesi di ritiro e alimenta il fuoco della sua passione sportiva Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis aveva tutte le premesse per poter essere più brillante. La russa, scontata la squalifica in seguito alla positività al Meldonium, ha invece fatto molta fatica a scalare il ranking WTA che la vede attualmente ben lontana dalla top ...