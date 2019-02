Tennis | ATP Buenos Aires 2019 | Marco Cecchinato ai i quarti di finale Sconfitto il

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP : Lorenzi rimonta e centra i quarti a New York - fuori Sonego a Buenos Aires : Sonego SCONFITTO - Il 23enne torinese, numero 189 del mondo, ha chiuso con il 56% di punti con la prima e solo il 45% con la seconda. Nel terzo confronto contro Carballes Baena, che l'aveva battuto ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi passa ai quarti di finale - sconfitto Harrison in rimonta : Paolo Lorenzi si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di New York, sul cemento statunitense il nostro portacolori è riuscito a sconfiggere lo statunitense Ryan Harrison in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4. Il senese ora se la dovrà vedere contro il vincente del match tra Schnur e Johnson. L’attuale numero 111 del ranking ATP è riuscito ad avere la meglio sul numero 92 dopo 2 ore e 6 minuti di grande battaglia in cui non ha mai ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Buenos Aires. Il torinese, che nella capitale argentina aveva superato le qualificazioni, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente numero 119 del mondo, ma con una miglior classifica di numero 72, con il punteggio di 7-5 6-1. L’iberico aspetta ai quarti di finale uno tra il nostro Marco Cecchinato e il cileno Christian ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Andreas Seppi viene rimontato e battuto da Gael Monfils al secondo turno : Si interrompe al secondo turno la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Rotterdam: sul cemento al coperto olandese l’azzurro è rimontato e battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi la fanno da padrone fino all’ottavo game, anche se in apertura Monfils annulla due palle break all’azzurro e Seppi ne cancella una al ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Jo-Wilfried Tsonga è troppo forte - Thomas Fabbiano deve arrendersi in due set : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam per Thomas Fabbiano: l’azzurro, che aveva superato le qualificazioni, cede la primo turno del main draw a Jo-Wilfried Tsonga, che sta usufruendo del ranking protetto per evitare le qualificazioni. Il transalpino si impone col punteggio di 6-1 6-4. Nel primo set la partenza del francese è fulminante: il break arriva già nel secondo ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi vince la battaglia contro Tennys Sandgren : Bellissima vittoria di Paolo Lorenzi nel primo turno del torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking, ha sconfitto il Tennista di casa Tenny Sandgren, 76 del mondo e ottava testa di serie, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo importante per Lorenzi, ottenuto oltretutto sul cemento e che riscatta un inizio di stagione un po’ sottotono dopo la mancata qualificazione ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in tre set Nicolás Jarry : Ottime notizie dalla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Lorenzo Sonego (n.109 ATP) ha superato il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita e ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del torneo argentino. Un’ottima prestazione del 23enne nostrano che, nonostante le fatiche delle qualificazioni, ha espresso un Tennis di alto livello, specie dal secondo parziale ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in tre set Nicolás Jarry : Ottime notizie dalla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Lorenzo Sonego (n.109 ATP) ha superato il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita e ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del torneo argentino. Un’ottima prestazione del 23enne nostrano che, nonostante le fatiche delle qualificazioni, ha espresso un Tennis di alto livello, specie dal secondo parziale ...

Tennis - ATP New York 2019 : Andrea Arnaboldi fallisce l’ingresso nel tabellone principale : Non ce la fa Andrea Arnaboldi a centrare l’ingresso nel main draw del torneo ATP 250 di New York: l’azzurro è appena stato sconfitto dallo spagnolo Adrian Menendez, numero uno del seeding cadetto, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (7) in poco più di un’ora e mezza. Qualche rimpianto nella seconda frazione, quando l’italiano prima è andato a servire per il parziale sul 5-4 e poi ha avuto un set point nel corso del ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Andreas Seppi supera Peter Gojowczyk in tre set e accede al secondo turno : Il primo incontro di tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam vede Andreas Seppi uscire vittorioso dall’enorme Ahoy, l’impianto nel quale si tiene il torneo. L’altoatesino accede al secondo turno superando il tedesco Peter Gojowczyk col punteggio di 7-6(3) 3-6 6-2. L’azzurro aspetta ora uno tra il belga David Goffin e il francese Gael Monfils, che scenderanno in campo nella giornata di domani. Seppi si procura ...

Tennis - Ranking Atp : Matteo Berrettini in top 50 - invariati i primi cinque : NOLE SEMPRE PRIMO - Djokovic si conferma numero uno al mondo, forte dei suoi 10.955 punti e della settiman vittoria agli Australian Open . A completare il podio ci sono sempre lo spagnolo Rafael ...