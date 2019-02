Tav | Toninelli | “Nessuno contesti analisi costi-benefici Coppola? Ha scritto un

Salvini : 'Non mi convince l'analisi Tav'. Ma per Toninelli si troverà un'intesa : 'Più veloci viaggiano merci e persone e meglio è' dichiara il vicepremier del Carroccio. Intanto, il ministro dei Trasporti attacca il controparere di Coppola, l'unico della commissione non schierato ...

Tav - il contro-dossier nelle mani di Toninelli : il saldo è positivo per almeno 400 milioni : In quelle sei pagine che il professor Pierluigi Coppola ha consegnato al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sono indicati i punti di disaccordo - emersi nelle discussioni durante la fase istruttoria - che lo hanno spinto a non partecipare alla redazione dell’analisi costi e benefici firmata dagli altri 5 esperti guidati dal professo...