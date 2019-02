Tav - Salvini : “L’analisi costi-benefici? Non mi ha convinto”. Toninelli : “Risultati negativi - ma discussione senza pregiudizi” : “Non mi ha convinto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della presentazione del rapporto sulle Agromafie di Coldiretti, ha risposto a una domanda sull’analisi costi-benefici sulla Tav. “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è”, ha ribadito Salvini. Il vicepremier e leader della Lega ha detto di aver letto il lavoro della commissione di esperti nominati dal ministro dei Trasporti Danilo ...

Tav - Toninelli : decisione politica - da Lega no pregiudizi : Roma, 14 feb., askanews, - Sulla Tav la "decisione è politica". Con la Lega discuteremo in maniera "concreta e obiettiva, tra persone per bene, prive di pregiudizi, noi non ne abbiamo, sono convinto non ne abbia neanche la Lega". Lo ha detto il ministro ...

Tav - arriva la controrelazione : "Guadagni ci sono" | Toninelli : l'analisi ufficiale è solo quella di Ponti : Pierluigi Coppola, professore di Ingegneria dei Trasporti, ribalta le conclusioni della costi-benefici. Il ministro non ci sta.

'L'analisi ufficiale è solo quella Ponti' - Toninelli sulla Tav - : Roma, 14 feb., askanews, - 'Io sono molto favorevole al dibattito. L'analisi costi-benefici è funzionale ad aprire un dibattito per capire se questi soldi sono spesi bene. L'analisi costi-benefici ...

Tav - il contro-dossier nelle mani di Toninelli : il saldo è positivo per almeno 400 milioni : In quelle sei pagine che il professor Pierluigi Coppola ha consegnato al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sono indicati i punti di disaccordo - emersi nelle discussioni durante la fase istruttoria - che lo hanno spinto a non partecipare alla redazione dell’analisi costi e benefici firmata dagli altri 5 esperti guidati dal professo...

Terzo Valico contro Tav. Il doppiopesismo di Toninelli sulle accise : Roma. A mettere le mani avanti, a raccomandare di non prendere il suo dossier come un testo rivelato, è stato lui stesso. Marco Ponti, il professore voluto da Toninelli a coordinare la squadra di ...

Tav - Conte : “Analisi costi-benefici non è di parte”. Lega : “Toninelli doveva farcela leggere” : Il premier Conte annuncia che sulla Tav il governo prenderà una decisione nelle prossime settimane. Il sottosegretario Armando Siri (Lega) attacca: "Secondo me il ministro Toninelli doveva farmi leggere l'analisi costi benefici sulla Tav nei giorni scorsi, ma non è successo. Nessuno di noi l'ha letta"Continua a leggere

NO Tav?/ Analisi costi-benefici - il falso teorema di M5s & Toninelli : Finalmente è stata resa pubblica l'Analisi costi-benefici sulla Tav. E bastano due elementi per notare quanto sia fragile e traballante nelle conclusioni

Tav - pubblicata analisi costi-benefici : «Opera bocciata - perdite per 7 miliardi». Toninelli : dati impietosi : Più costi che benefici secondo la task force guidata da Marco Ponti su incarico del ministro. Ma è lo stesso dicastero a indicare un «errore materiale macroscopico» nel testo dell’analisi giuridica: «Costi per lo stop da parametrare solo sui contratti posti in essere non sul totale». Boccia (Confindustria): «Nei cantieri 50mila posti di lavoro»

Tav - prof 'dissenziente' consegna analisi alternativa a Toninelli : Il professore Pierluigi Coppola ha consegnato al ministro Danilo Toninelli una nota con ulteriori elementi di valutazione sulla Tav, che si discostano dalle conclusioni ufficiali della relazione costi-...

Dossier Tav con errori - il Ministero di Toninelli costretto a correggere due volte il testo : Dopo mesi è stato finalmente pubblicato stamattina sul sito del Ministero delle Infrastrutture quel Dossier Tav che doveva decidere il futuro della Torino-Lione, ma a stretto giro proprio il dicastero guidato da Danilo Toninelli ha dovuto comunicare una serie di errata corrige sul documento.In particolare sull'analisi giuridica del progetto, su un tema particolarmente delicato, come quello delle penali. All'interno dell'analisi "è ...

Tav - guerra di cifre sulle penali. Il ministero di Toninelli smentisce l'analisi che ha commissionato : A noi basta come analisi costi-opportunità, in una fase delicata per l'economia, in cui va messo al centro il lavoro».E conclude: «È una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'...

Tav - guerra di cifre sulle penali. Il ministero di Toninelli smentisce l’analisi che ha commissionato : l’analisi costi-benefici prodotta dalla commissione incaricata dal ministero stima un saldo negativo di 7-8 miliardi e dunque boccia l’opera. Scoppia intanto una «guerra di cifre» sul costo delle penali: il ministero parla di «errore macroscopico» dell’analisi tecnica e stima un costo massimo di 1,7 miliardi contro i 4 miliardi previsti dai tecnici guidati da Marco Ponti...

Tav : Toninelli - 'soldi vanno usati diversamente per opere più urgenti' : Roma, 12 feb. (AdnKronos) - "Secondo noi quei soldi andrebbero usati diversamente. D’altronde, a fronte di una analisi economica negativa per 7-8 miliardi, a seconda degli scenari, l’analisi giuridica ci dice che rinunciare all’opera ci potrebbe costare alcune centinaia di milioni, mentre la gran pa