Tav | pressing della Ue | ' Chiarire il caso dei costi' Tensione Lega-5Stelle

Zaia ad Affari : "La Tav va fatta" Pressing della Lega sui 5 Stelle : La Tav Torino-Lione va fatta? "Certo. Io mi sono presentato con un programma nel 2015, che è stato ampliamente votato dalla maggioranza dei veneti, che vuole la Tav. Per cui do corso al mio programma". Lo afferma ad Affari taliani.it il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia nel giorno della pubblicazione del MIT dell'analisi costi/benefici sulla Tav... Segui su Affari taliani.it

Tav - Toninelli : 'Mancano presupposti per l'opera'. Salvini : 'Attendo i dati'. Pressing Ue : 'Mancano i presupposti per la ma siccome siamo persone per bene e prima di decidere vogliamo aver dei numeri abbiamo fatto l'analisi costi-benefici'. A ribadirlo è il ministro alle Infrastrutture . '...

Pressing della Francia sulla Tav : “L’Italia rispetti i tempi - scadenze richiedono decisioni” : Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieri della Tav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati. "I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noi rispettiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anche scadenze che ...