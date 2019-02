huffingtonpost

: Tav, Pierluigi Coppola: 'Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni' - HuffPostItalia : Tav, Pierluigi Coppola: 'Il saldo sui conti è positivo di almeno 400 milioni' - ranocchia3 : RT @mariotoscana196: TAV..l'ingegner Pierluigi Coppola, il sesto incomodo della famosa commissione costi-benefici, l’unico membro non schie… - Ant5410 : RT @mariotoscana196: TAV..l'ingegner Pierluigi Coppola, il sesto incomodo della famosa commissione costi-benefici, l’unico membro non schie… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) "Per la Tav ilsuidi400". Parola dell'ingegnerel'unico membro non schierato storicamente contro la Tav. La sua versione ribalta i risultati del documento commissionato da Danilo Toninelli, che seppellivano la futura linea dell'alta velocità sotto una montagna da sette miliardi di euro di costi. Lo riporta il Corriere della sera."Includere la perdita delle tasse sulla benzina nell'analisi economica crea confusione quando non porta addirittura a risultati incoerenti". A fare una "analisi corretta", parola del dissidente, professore di Trasporti a Roma-Tor Vergata, seguendo le linee guida dell'Unione europea, invece ildell'opera è, perché produrrebbe un valore attuale netto economico pari ad400, in un'ottica solo italiana.Con l'aumento già annunciato del ...