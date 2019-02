Tav | il contro-dossier nelle mani di Toninelli | il saldo è positivo per almeno 400

Terzo Valico contro Tav. Il doppiopesismo di Toninelli sulle accise : Roma. A mettere le mani avanti, a raccomandare di non prendere il suo dossier come un testo rivelato, è stato lui stesso. Marco Ponti, il professore voluto da Toninelli a coordinare la squadra di ...

Io sono Mia - Biagio Antonacci e la vergogna contro Mia Martini : "Chi mi diceva che porTava sfortuna ora..." : "Mi dissero di non lavorare con Mia Martini perché portava sfortuna". Anche Biagio Antonacci, mentre in Rai spopola la fiction Io sono Mia, ricorda la grandissima cantante calabrese e i vergognosi pregiudizi che ne hanno rovinato vita e carriera. Leggi anche: Mia Martini, l'ultimo affronto in Rai.

Tav - lo scontro tra Salvini e Di Maio blocca i cantieri fino alle europee : Uno non ha i numeri in Parlamento e l'altro non ha la forza di imporsi se non mettendo a rischio il governo. Sulla Tav si consuma la paralisi perfetta. Un gioco di interdizione tra M5S e Lega che...

Madre e impiegata del tribunale muore a 48 anni : lotTava da anni contro un tumore : Anna Nicolini era malata da tempo. Lascia nel dolore il marito Fabio e un figlio di 13 anni. Dipendente del ministero della Giustizia, era al servizio del Cisia, il coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati.Continua a leggere

La Roma ha vinto 2 a 1 contro il Porto nell’andata degli otTavi di finale di Champions League : La Roma ha vinto 2 a 1 in casa contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, ha segnato due gol in sei minuti il giovane centrocampista Nicolò Zaniolo, portando la

Tav - Diba contro Salvini : "C'è una commissione di esperti ai quali è stata affidata dal governo un' analisi costi-benefici " sulla Tav e "Salvini dovrebbe leggerla". Così Alessandro Di Battista , intervenendo a 'Dimartedì' su ...

Tav - Stefano Parisi : “Prossima settimana Sì Tav in piazza a Roma contro la ridicola analisi costi-benefici” : “Siamo andati al cantiere della Tav in Francia, una visita molto importante, con 9 chilometri di tunnel. Noi ci uniamo a Mino Giachino perché la Tav è anche un simbolo – spiega Stefano Parisi, di Energie per l’Italia, entrato nella squadra di Giachino per le prossime regionali in Piemonte – Ma non siamo una lista solo su questo tema ma anche su lavoro, spesa pubblica, pensioni. Saremo quella componente che un tempo era ...

Tav gialla contro Tav verde : Calcoli che portano a risultati opposti e tassi di inflazione che non coincidono. Un'analisi è negativa, mentre l'altra è positiva, tutto all'interno dello stesso governo gialloverde. La distanza è segnata dal metodo utilizzato e quindi i risultati sono differenti pur avendo esaminato la stessa opera: l'Alta velocità Torino-Lione.L'analisi costi benefici redatta dalla squadra di Marco Ponti, al netto del fatto che un ...

Tav - Chiamparino contro l'analisi : "Come affidare a Dracula la sorveglianza della banca del sangue" : La relazione finale dell'analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione è stata resa pubblica e il risultato ha diviso in due non soltanto il governo gialloverde, col Movimento 5 Stelle che si è sempre espresso contro l'opera e la Lega che invece la vorrebbe vedere realizzata, ma anche tra l'opposizione e l'Italia intera. Dal Piemonte arrivano i commenti più negativi che mettono in discussione i numeri emersi dalla relazione e la stessa ...

Resta lo scontro tra Lega e 5 stelle su Tav : -7/8 mld il saldo costi-benefici : Finalmente è arrivata sul tavolo del governo l'analisi costi-benefici sull'alta velocità che, secondo i tecnici nominato dal ministro Toninelli e coordinati da Marco Ponti&C. non si deve fare. Un ...

"Numeri impietosi" - "Truffa". Sulla Tav si riapre lo scontro : Esultano i Cinque Stelle, s'infuria il commissario straordinario per la Torino-Lione. L'analisi costi-benefici Sulla Tav pubblicata oggi sul sito del Ministero dei Trasporti (qui il testo integrale) riaccende lo scontro. I dati emersi dal dossier ringalluzziscono Danilo Toninelli, che parla di numero "estremamente negativi, impietosi". "Ora deciderà il governo", dice il ministro grillino, "Ecco che si fa quella piena e doverosa trasparenza che ...

Lorenzo Farinelli non ce l'ha fatta : addio al medico che lotTava contro un tumore : Lorenzo Farinelli, il medico 34enne affetto da un linfoma non-Hodgkin, è deceduto in serata ad Ancona. Ai primi di febbraio aveva pubblicato un messaggio sui social per raccogliere la cifra necessaria che gli avrebbe permesso di sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti e, in poco tempo, il suo appello era diventato virale. Si era scatenato, infatti, un moto spontaneo di solidarietà per lui, che gli aveva permesso dapprima di ...