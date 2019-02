Tav | esperti difendono analisi che la boccia

Gli esperti del ministero bocciano la Tav : “Perdite per almeno 7 miliardi di euro” : Una bocciatura senza mezzi termini: la Tav comporta piu' costi che benefici. E' il 'verdetto' che emerge dall'analisi sulla Torino-Lione pubblicata dal ministero dei Trasporti. Gli esperti , coordinati da Marco Ponti, sottolineano che "il progetto presenta una redditivita' fortemente negativa": i benefici sono pari a 885 milioni, le 'perdite' di 7 miliardi nello scenario realistico e si puo' arrivare fino a 7,8 miliardi in secondo scenario. ...

Tav - Tajani : "Non buttare soldi per 5 esperti capricciosi" : "Per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione è un'opera prioritaria". A dirlo è il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a Strasburgo. "Ritengo che quei soldi debbano essere investiti bene ...