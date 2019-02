Spese pazze nel calciomercato invernale | investito oltre mezzo miliardo nei 5 campionati

Pordenone - condannati per ‘Spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai viaggi alla parrucchiera - i rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

Spese pazze Piemonte - i giudici d’appello : “Incontri al bar o cena al ristorante non hanno rilievo politico” : Non si può considerare “di per sé” un “evento di rilievo politico ogni pranzo o cena al ristorante o un incontro al bar per la presenza del consigliere regionale”. È una delle riflessioni dei giudici della Corte d’appello di Torino nelle motivazioni della sentenza con cui, ribaltando il giudizio di primo grado, a luglio hanno pronunciato 25 condanne per la rimborsopoli degli ex consiglieri del Piemonte. Il verdetto ...

“Spese pazze” : avevano patteggiato - ma due ex Idv ora rischiano il carcere | : La misura è contenuta nella nuova legge “spazza corrotti”: con la nuova norma, chi viene condannato per corruzione o peculato, non potrà più sospendere l’esecuzione della pena

La nuova vita del 'Trota' : dalle Spese pazze al Pirellone all'import-export con la Russia : A quanto risulta all'AdnKronos, però, il rampollo trentenne di Bossi, già al centro della cronaca per la vicenda della laurea 'acquistata' nel 2012 in Albania, è ora di casa nel paese di Putin, tanto ...

Nicole Minetti e Bossi Jr condannati per le "Spese pazze" al Pirellone : Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' al Pirellone, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl.Il tribunale di Milano ha condannato con pene tra un anno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio : Sono 52 i colpevoli al processo “Spese pazze” che ieri ha visto la sentenza di primo grado : Milano Condannati Romeo, Bossi jr. e Minetti: “Ora il salva Rixi” Spese pazze in Lombardia – colpevoli in 52 tra cui il capo dei senatori leghisti, il Trota e l’igienista dentale di B., ma in appello può arrivare la sorpresa di Davide Milosa Sì Tavor di Marco Travaglio Appena nacque il governo Conte, pubblicammo un collage degli oracoli e oroscopi catastrofisti dei signorini grandi firme sull’Apocalisse prossima ventura. I nostri ...

Le perplessità del M5s dopo le condanne alla Lega per le 'Spese pazze' : Le condanne di alcuni esponenti leghisti sulle presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia, in particolare quella ad 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, agitano gli alleati di governo 5 stelle. Le perplessità dentro M5s non mancano perché si tratta - viene riferito all'AGI - di "un fatto rilevante, non una bazzecola", anche se qualcuno dice "sono affari loro". Il tema dell'onestà - da sempre slogan ...

