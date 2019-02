Spazio | ESA e ASI inaugurano ESERO Italia | al via progetto su materie STEM

Spazio : il direttore generale ESA ospite a Palazzo Chigi : Si è svolto oggi a Palazzo Chigi, un incontro tra il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, Johann-Dietrich Wörner, e l’ammiraglio di squadra Carlo Massagli, Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all’aeroSpazio. Il prof. Wörner è stato anche ricevuto dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti al quale è stata affidata, tra le ...

Spazio : sonde Van Allen - inizia il capitolo finale di una grande impresa scientifica : Hanno resistito per sei anni e mezzo nella zona attraversata dalle particelle cariche nella magnetosfera che formano le fasce di Van Allen: le due sonde Van Allen – missione Nasa lanciata nell’agosto 2012 – hanno contribuito a svelare molti dei misteri che circondano queste regioni di Spazio probabilmente prodotte dalla collisione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Adesso – riporta Global Science – ha ...

San Valentino - l'Esa immortala dallo Spazio un lago a forma di cuore : La passione arriva anche dallo spazio con un lago a forma di cuore . A 'scoprirlo' in Mongolia è l'Agenzia Spaziale Europea che ha immortalato lo scatto romantico in vista della festa di San Valentino.

Esa - ecco i lab dove si impara a vivere nello Spazio : La scienza, osserva l'Esa in un post sul suo sito istituzionale, "è ovunque ma le opportunità di portare avanti ricerche nello spazio possono essere limitate" per questo l'Agenzia lavora "con ...

Spazio : i pionieri interplanetari CubeSat MarCo non danno più segni di vita : È ormai più di un mese che entrambe le minuscole navicelle spaziali Mars Cube One (MarCo) – due CubeSat gemelli che hanno volato verso Marte assieme alla missione Nasa InSight – non danno segni di vita, e gli ingegneri della missione ritengono, a questo punto, che difficilmente potranno mai riprendere a comunicare: Le sonde – primi mini-satelliti a volare nello Spazio interplanetario – si trovano ora molto oltre Marte e la loro capacità di ...

Spazio - l’ESA prepara gli astronauti alle future passeggiate sulla Luna : primi test per studiare effetti della gravità ed equipaggiamento : Sono passati 50 anni dalle ultime missioni con equipaggio sulla Luna, ma l’interesse per il nostro satellite ora è stato rilanciato da tutte le agenzie spaziali. Si sa che la NASA sta preparando la sua missione per il 2020, che la Cina ha recentemente raggiunto il lato nascosto della Luna con Chang-e 4 e che Israele sta per lanciare una navicella spaziale, Bereshit, che si poserà sulla superficie Lunare. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) non ...

Spazio - grande attesa per il lancio “biblico” di Bereshit verso la Luna : la navicella israeliana ne studierà il campo magnetico e porterà un po’ della cultura umana a bordo : Nonostante Neil Armstrong abbia posato piede per la prima volta sulla superficie Lunare quasi 50 anni fa, solo altri due Paesi nel mondo sono riusciti a realizzare un atterraggio “morbido” sul nostro satellite: Unione Sovietica e Cina. Ora Israele intende unirsi a questo club esclusivo. SpaceIL è un’organizzazione israeliana che sta guidando la nazione verso le stelle dal 2011. Fondata con l’intenzione di promuovere l’educazione scientifica e ...

Europa prepara un piano di difesa dai pericoli dello Spazio : L'Europa prepara il suo piano di difesa planetaria contro i pericoli provenienti dallo spazio, per monitorare e deviare gli asteroidi pi minacciosi, ridurre e rimuovere i detriti in orbita e creare ...

Spazio - Roscosmos : pronti alla costruzione di un nuovo razzo vettore superpesante : Il direttore di Roscosmos Dmitry Rogozin ha reso noto che le compagnie dell’industria aerospaziale russa hanno confermato di essere pronte alla creazione di un nuovo razzo vettore: lo riporta “Tass”. Il primo lancio dovrebbe avvenire nel 2028, dal cosmodromo di Vostochnij. “L’Istituto centrale di ricerca Tsniimash, il piu’ importante di quelli afferenti a Roscosmos, ha confermato la preparazione degli ...

ESA - la visione per il 2019 : 12 milioni in più per lo Spazio europeo : Il 2019 si profila come un anno intenso per l’Agenzia Spaziale Europea: è quanto ha dichiarato Jan Woerner, direttore generale dell’Esa, durante la conferenza stampa annuale dell’ente europeo di Parigi lo scorso 16 gennaio. Woerner – riporta Global Science – ha delineato la sua visione per il 2019 in vista della Ministeriale di dicembre, dove verranno discussi i finanziamenti ai programmi spaziali dei prossimi anni. Tra gli ...

Spazio : il rover europeo che esplorerà Marte passa l’esame di guida : Tutto pronto per la volta di Marte: il rover destinato a muoversi sul Pianeta Rosso ha superato l’esame di guida. Il progetto fa parte della missione ExoMars 2020, dell’agenzia spaziale Europea (Esa) e di quella russa (Roscosmos). Il test è avvenuto nel centro per le ricerche tecnologiche dell’Esa (Estec), nei Paesi Bassi, su una riproduzione di rocce e sabbia del suolo marziano delle dimensioni di 9 metri per 9 chiamata Mars ...