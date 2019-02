Spagna | non passa legge di bilancio | si va verso elezioni anticipate

In Spagna non c’è più la maggioranza di governo : I partiti indipendentisti catalani hanno votato contro la legge di bilancio del governo Sánchez, che ora probabilmente indirà elezioni anticipate

Spagna - il governo non cederà a ricatti : ROMA, 12 FEB - "Questo governo non cederà ad alcun ricatto": lo ha detto, rivolgendosi esplicitamente ai partiti indipendentisti catalani, la ministra delle Finanze del governo Sanchez Maria Jesus ...

Spagna - il racconto dei soccorritori di Julen : “Non siamo eroi” : Gli otto membri della Squadra di soccorso che hanno partecipato al recupero del piccolo Julen, morto a seguito della caduta in un pozzo di prospezione a Totalan, nel sud della Spagna, sono “sopraffatti, stanchi e desiderosi di tornare alla normalità” e non si sentono eroi: lo ha dichiarato Sergio Tunon, l’ingegnere capo, per 6 anni direttore tecnico della squadra, che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti. “Noi di ...

Spagna - il piccolo Julen non ce l'ha fatta : è stato trovatomorto : La vicenda del piccolo Julen, il bimbo che ha tenuto tutti in apprensione per quasi due settimane, si è conclusa tragicamente. Julen, di soli 2 anni, era caduto in un pozzo a Totalan, una località vicino a Malaga, il 13 gennaio: dopo giorni di tentativi di recupero da parte dei soccorritori, nella notte è stato ritrovato il suo corpo. Il pozzo che ha "ingoiato" Julen si trova nel cuore dell'Andalusia ed è largo solo 25 centimetri, mentre la sua ...

Spagna - Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente del Venezuela se nei prossimi otto giorni Maduro non convocherà nuove elezioni : I governi di Spagna, Francia e Germania hanno detto che riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela nel caso in cui nei prossimi otto giorni il regime di Nicolás Maduro non convocherà nuove elezioni. Per il momento quella espressa dai

Venezuela - Spagna : «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó». E Berlino : «Maduro non è leader legittimo» : Madrid chiede di convocare nei tempi più brevi elezioni che rispettino gli standard democratici. Il portavoce di Merkel: «Auspicio che l'Europa parli a una sola voce»

Spagna - fase finale di recupero del bimbo caduto nel pozzo : si continua a sperare nonostante tutto - gli ultimi aggiornamenti : E’ in corso la fase finale del recupero di Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo lo scorso 13 gennaio, nelle campagne vicino Malaga, in Spagna. La situazione, come comprensibile, è molto delicata: non ci sono illusioni, ma si spera fino alla fine, anche se il piccolo non ha dato finora segni di vita. Nella notte è terminato il lavoro di rafforzamento del tunnel parallelo scavato a fianco del pozzo: il processo di intubamento ha ...

Spagna - bimbo di due anni caduto nel pozzo profondo 100 metri. “Per arrivare a lui ci vorranno giorni - non ore” : Sono passati cinque giorni da quando Julen, due anni, è caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga. Un pozzo profondo cento metri e molto stretto intorno al quale continuano a lavorare i soccorritori. Hanno scavato due tunnel per cercare di raggiungere il piccolo, ma non ce l’hanno ancora fatta perché un mucchio di pietre e terra, trascinato dal piccolo nella sua caduta, ostruisce il condotto a circa 70 metri di profondità. Le ...

Spagna - bambino intrappolato nel pozzo - l'ira del padre : 'Non si fa nulla per salvarlo' : In Spagna continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto nel pozzo a Totalan (Malaga) domenica scorsa. Il pozzo è profondo 110 metri e ha il diametro di circa venticinque centimetri. Centinaia di persone stanno lavorando ininterrottamente da oltre quaranta ore, ma le condizioni fisiche del bambino sono del tutto ignote. Anche i genitori di Yulen assistono alle operazioni di soccorso. Il padre ...