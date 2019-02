Sky Sport Europa League 16esimi Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Il Calcio su Sky Sport non si ferma mai con ben 56 partite in 15 giorni : Saranno due settimane da capogiro per tutti gli appassionati di Calcio su Sky Sport. Da questa sera e per i prossimi quindici giorni, il Calcio di Sky Sport non si ferma mai con 56 partite e almeno un match al giorno. Mettetevi comodi sul divano, dunque, perché dopo lo show di Zaniolo in Roma-Porto e il successo del Psg all’Old Trafford, stasera alle 21 è ancora...

Diretta Manchester United-PSG stasera in tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go : stasera alle ore 21:00 all'Old Trafford si disputerà il big match Manchester United - Paris Saint Germain. La partita sarà valida per la gara di andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League. I Red Devils, arrivano al match odierno reduci da una serie di risultati utili consecutivi. I parigini, dal canto loro, guidano saldamente la Ligue 1, a +10 dal Lilla seconda in classifica. Il Manchester United avrà dalla sua parte il fattore ...

#SkyBuffaRacconta " Storie di Champions - la nuova serie su Sky Sport : Il primo episodio #SkyBuffaRacconta - Storie di Champions Ep.1: La Coppa dei Campioni andrà in onda sui canali Sky Sport UNO , Sky Sport serie A e Sky Sport Football a partire da martedì 12 febbraio, ...

Champions - Roma-Porto : oggi il match in diretta alle 21 : 00 su SkySport : Ritorna dopo diverse settimane di stop il consueto appuntamento settimanale con il grande calcio della Champions League. Martedì 12 febbraio alle 21:00, infatti, si giocherà il primo turno di andata degli ottavi di finali della competizione, dove la Roma di Eusebio Di Francesco incontrerà i portoghesi del Porto allo stadio Olimpico di Roma. Ma su quale emittente televisiva sarà possibile seguire il match dei giallorossi in diretta? La partita ...

Sky Sport Champions Ottavi #1 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #RomaPorto : Con la prima settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Ad aprire il tutto, ci...

Sky Sport F1 - I primi test in diretta da Barcellona su Sky (18-21 febbraio) : Per la prima volta su Sky Sport F1, quest’anno verranno trasmessi in diretta da Barcellona i primi test prestagionali del Mondiale 2019 di Formula 1. Dal 18 al 21 febbraio, le sessioni pomeridiane in programma al Montmelò saranno live sul canale 207 dalle 14 alle 18, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Interventi e interviste dalla pit lane con Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero. Un palinsesto dedicato ai quattro ...

UFFICIALE : la Superbike in diretta su Sky Sport per tre anni : L'inizio del campionato è previsto per il 22 febbraio a Phillip Island in Australia che sarà possibile guardare dalle prove dal venerdi alle gare della domenica su Sky Sport Motogp canale 208, il ...

Il Mondiale SuperBike arriva su Sky Sport per tre stagioni (e in chiaro su TV8) : Il Motul FIM SuperBike World Championship 2019 arriva su Sky Sport. Nel triennio 2019-2021, sarà infatti Sky Sport MotoGP l’unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi in pista: World SuperBike (13 Round) World SuperSport (12 Round) World SuperSport 300 (9 Round) Una novità che rende l’offerta dei motori di Sky Sport ancora più ricca e completa: tutti i principali campionati delle...

Storie di Matteo Marani : '10 febbraio - il ricordo'. L'appuntamento su Sky Sport : ... il tennista Orlando Sirola , il velista Agostino Straulino e l'ostacoli s ta Ottavio Missoni , che diverrà celebre nel mondo come stilista. Il passaggio dell'Istria e delle altre terre italiane alla ...

Diretta Fiorentina-Napoli in streaming e in tv : live sui canali SkySport e su SkyGo : Stasera, alle ore 18:00, la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà il Napoli di Carlo Ancelotti. Il match valido per la 23esima giornata di Serie A si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola, arrivano allo scontro con i partenopei dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Udinese in trasferta. Gli azzurri invece arrivano al match odierno dopo aver battuto per 3-0 in casa la Sampdoria. Il Napoli in trasferta ha perso pochi punti in ...