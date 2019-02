SINDACATI E POLITICA Le richieste al Governo dopo tante promesse

SINDACATI in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Roma - SINDACATI in piazza : 'Il governo cambi la politica economica' : Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan "Futuro al lavoro", per chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Luigi Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani", dice il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il vicepremier replica: "E' assurdo che vadano in ...

SINDACATI E POLITICA/ Gli artigli spuntati di Cgil - Cisl e Uil contro il Governo : I SINDACATI sono stati ricevuti dal Premier Giuseppe Conte. Non sembra che Cgil, Cisl e Uil possano però essere incisivi come in passato