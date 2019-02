Simona Ventura | età | fidanzato e figli La carriera in Rai

Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi : la reazione della coppia : Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: il gossip non si ferma mai Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, sono finiti (per loro scelta o meno) su tutti i giornali e i siti di gossip. Sono tra le coppie del momento più chiacchierate e, ovviamente, anche delle prede […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: la reazione della coppia proviene da ...

Simona Ventura - messaggio per Mahmood : “Questa è la tua rivincita” : Dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, Simona Ventura ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram. Pochi lo sanno, ma nel 2012 il rapper italo-egiziano prese parte al talent X Factor. Nel corso della sesta edizione dello show entrò nel team di Simona Ventura, ma venne eliminato nel corso della terza puntata. Super Simo però non l’ha mai dimenticato e vederlo sul palco dell’Ariston è stata una grande soddisfazione per ...

MAHMOOD - 'SOLDI'/ Ha vinto Sanremo 2019 - Simona Ventura : "Da qui parte la tua rivincita!" : MAHMOOD è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 con il brano 'SOLDI': 'Allucinante, non ci credo!'

Sanremo 2019 - la conduttrice del Dopofestival Melissa Greta Marchetto : “Simona Ventura non lo sa ma…” : Al fianco di Rocco Papaleo e Anna Foglietta per la conduzione del Dopofestival 2019, c’è Melissa Greta Marchetto, la bionda showgirl conosciuta sopratutto per il programma “Quelli che il calcio“. Per intenderci, è la modella che si fa truccare dal make up artist Manuel Mameli nella pubblicità di un noto marchio di cosmetici. 33 anni, originaria di Monza, il padre Maurizio è l’allenatore della Nazionale di pattinaggio su ...

Simona Ventura a The Voice : la prima foto ufficiale : Grintosa, strepitosa e pronta a raccogliere la sfida: Simona Ventura svela la prima foto ufficiale di The Voice e il promo del talent in onda su Rai Due. Ormai è ufficiale: Super Simo condurrà il programma, a caccia del nuovo talento della musica italiana, ma soprattutto di ascolti, dopo che lo share dello show è inevitabilmente calato nelle ultime edizioni. L’accordo con Carlo Freccero è stato raggiunto e la conduttrice sarà alla guida di ...

The voice of Italy 2019 - il promo con Simona Ventura (VIDEO) : Una falcata in un luogo oscuro sul tappeto musicale di Beware of the dog di Jamelia, qualche flebile luce e una poltrona rossa, la poltrona di The voice of Italy. Il passo deciso, il look dark e la presenza è quella di Simona Ventura, la nuova conduttrice dell'edizione 2019: "La grande musica torna a battere sul due" dice accavallando le gambe e riprendendo un vecchio claim che ricorda le primissime edizioni di X Factor Italia (ai tempi ...

Come partecipare ai casting di The Voice 2019 su Rai2 : l’ironia di Simona Ventura che cerca “voci indimenticabili” : Sono ancora aperte le candidature ai casting di The Voice 2019, in onda su Rai2 in primavera. E sembra quasi ironica la dichiarazione di Simona Ventura, nuova conduttrice del talent della voce, che rientra in Rai ottenendo una conduzione in prima serata dopo una parentesi a Mediaset che ha contribuito a rilanciarla. La Ventura, per anni giudice di X Factor, è al debutto al timone di The Voice of Italy, format in cui il ruolo del presentatore ...

The Voice of Simona Ventura : Simona Ventura - The Voice La conferma era già arrivata dal direttore di rete Carlo Freccero. Ora l’ufficialità: nella prossima primavera (la data di partenza fissata, ad oggi, è quella del 16 aprile) tornerà su Rai 2 The Voice con un’edizione che promette un rinnovamento radicale rispetto alle precedenti. A partire dalla conduzione, affidata a Simona Ventura. “Abbiamo bisogno di emozioni forti, voci che colpiscano cuore e ...

Simona Ventura : età - fidanzato e figli. La carriera in Rai : Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ottenuto gli ascolti sperati. La Ventura ...

Mara Venier ricorda le conduttrici di Sanremo - ma dimentica Simona Ventura : solo una svista? : A un paio di giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, a Domenica In Mara Venier ha reso omaggio ai protagonisti passati della kermesse musicale tanto seguita facendo una carrellata delle immagini più iconiche e delle conduttrici che hanno calcato il palco dell’Ariston. Nonostante la lunga parentesi dedicata al Festival – che quest’anno compie ben 69 anni – la zia Mara ha dimenticato di citare e ricordare Simona Ventura ...

