liberoquotidiano

: Sicilia: riprende a oltranza la maratona finanziaria all'Ars, polemiche in aula... - TV7Benevento : Sicilia: riprende a oltranza la maratona finanziaria all'Ars, polemiche in aula... - Fattorisenato5s : RT @Open_gol: Secondo la relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, Cosa Nostra riprende ad allargarsi, al punto che le… - StefanoRe83 : RT @Open_gol: Secondo la relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, Cosa Nostra riprende ad allargarsi, al punto che le… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Dopo diversi stop and go, è ripresa solo dopo le 22.30 la seduta dell'Assemblea regionalena per approvare la legge"entro questa notte", come ha sottolineato questa sera il Presidente Ars Gianfranco Miccichè. Unache andrà avanti a