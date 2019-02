Sei mesi dal crollo del ponte Morandi a Genova | Bucci | Non abbiamo mai abbassato la testa

Sei mesi dal crollo del ponte Morandi a Genova - Toti : Liguria mai arresa - Sky TG24 - : Il 14 agosto il viadotto sul Polcevera è crollato, uccidendo in tutto 43 persone. Oggi il presidente della Regione lo ricorda dicendo che "la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti". ...

Strage di Viareggio - l’accusa chiede 15 anni e Sei mesi per Mauro Moretti. L’ex ad di Rfi e Fs : “Rinuncio alla prescrizione” : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti, sia come ad di Rfi sia come ad di Fs (per questa parte fu assolto in primo grado dove fu condannato a 7 anni) per la Strage di Viareggio del 2009 che causò 32 morti. L’accusa ha chiesto inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia (ex ad Rfi) e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Le richieste tengono conto di sei mesi in meno ...

Chelsea - Higuain : "Felice di essere qui - al Milan Sei mesi difficili" : Carico ed entusiasta dopo una prima parte di stagione non così semplice al Milan . Gonzalo Higuain racconta il primo impatto con il Chelsea : "Sono molto felice di essere qui - dice agli inglesi di ...

Volley - Luigi Randazzo si opera : Sei mesi di recupero. Italia in emergenza per la qualificazione alle Olimpiadi - torna Juantorena? : Luigi Randazzo dovrà essere operato per la stabilizzazione del ginocchio destro in seguito all’infortunio avvenuto lo scorso 9 dicembre durante Padova-Perugia. Lo schiacciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso Villa Stuart a Roma sotto la supervisione del Professor Mariani. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi, dunque il martello salterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in ...

Volley - Luigi Randazzo si opera : Sei mesi di recupero. Italia in emergenza per la qualificazione alle Olimpiadi - torna Juantorena? : Luigi Randazzo dovrà essere operato per la stabilizzazione del ginocchio destro in seguito all’infortunio avvenuto lo scorso 9 dicembre durante Padova-Perugia. Lo schiacciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso Villa Stuart a Roma sotto la supervisione del Professor Mariani. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi dunque il martello salterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in ...

Savona presidente Consob - Zingaretti : 'Sei mesi di governo persi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tre offre ad alcuni clienti Giga e Sei mesi di Apple Music a partire da 2 - 99 euro : Sono 4 le promozioni che Tre Italia sta proponendo ad alcuni nuovi e già clienti selezionati e che questi ultimi potranno attivare sino al 10 febbraio L'articolo Tre offre ad alcuni clienti Giga e sei mesi di Apple Music a partire da 2,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Barreca in prestito al Newcastle. Il difensore lasca il Monaco dopo Sei mesi : TORINO - Antonio Barreca si trasferisce, in prestito, dal Monaco al Newcastle fino al termine della stagione. Lo ha comunicato lo stesso club del Principato sul proprio sito ufficiale e gli account ...

Lobby - Sei mesi di buio su incontri di Di Maio. Il Mise corre ai ripari mettendo online (quasi) tutti gli appuntamenti : Gli incontri di Luigi Di Maio coi lobbisti per sei mesi sono rimasti avvolti dal mistero. L’apposito registro introdotto al ministro dello Sviluppo Economico è rimasto fermo a maggio del 2018, praticamente all’avvicendamento col ministro Carlo Calenda (Pd) che lo aveva creato e regolamentato prevedendo aggiornamenti bimestrali. Il sito OpenPolis se n’è accorto e ne ha chiesto conto rilevando come quel vuoto costituisca uno scivolone per il ...

Asta BOT a Sei mesi : rendimenti e risultati collocamento buoni semestrali : Questa domanda molto alta, quasi il doppio rispetto al quantitativo offerto in collocamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fatto lievitare quello che tecnicamente è noto come ...

Reddito azzerato dopo Sei mesi : inutilizzabili i soldi non spesi : Significa che per ogni euro impiegato ne torneranno 1,2 nell'economia. Per rendere possibile il divieto di risparmio, il ministero e l'Anpal avranno accesso atutti i movimenti che i beneficiari del ...

Reddito azzerato dopo Sei mesi : inutilizzabili i soldi non spesi : I soldi del Reddito di cittadinanza non potranno essere risparmiati. È una delle regole fondamentali contenute nel decreto legge firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna per Sei mesi : Sinisa Mihajlovic prende il posto Filippo Inzaghi, che paga la situazione di classifica disastrosa. Fatale per Inzaghi il ko contro il

Reddito - i soldi che restano sulla carta azzerati dopo Sei mesi : Significa che per ogni euro impiegato ne torneranno 1,2 nell'economia. Per rendere possibile il divieto di risparmio, il ministero e l'Anpal avranno accesso atutti i movimenti che i beneficiari del ...