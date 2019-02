Se cerchi grandi scrittori su Google può apparirti la foto di Matteo Salvini

huffingtonpost

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Cercare "" sue trovarsi davanti il volto di. Può capitare anche questa follia nel mondo degli algoritmi e forseItalia potrebbe dare qualche spiegazione di come sia possibile tutto questo.A far notare per primo sui social network il divertente bug è stato l'account ufficiale dell'associazione culturale Tlon. La ricerca dà ogni volta dei risultati diversi con dei volti diversi di, ma provando più volte e scorrendo l'elenco verso destra il volto del vice premier leghista fa capolino spesso fra idella letteratura internazionale, una volta fra Alberto Camus e Francis Scott Fitzgerald, un'altra volta fra Charles Bukowski e William Faulkner.Eppure all'attivo del ministro, che è un giornalista professionista, c'è solo un libro - "Secondo. Follia e coraggio per cambiare il ...