Sci | Mondiali di Are | favola Vlhova | è oro gigante Quinta la Brignone

Sci alpino - Pagelle Gigante femminile Mondiali 2019 : Petra Vlhola si laurea - Rebensburg Sciupa tutto - Shiffrin non al massimo - Brignone a metà : Il Gigante femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 non passerà alla storia per lo spettacolo espresso dalle atlete, quanto per le condizioni al limite (forse oltre) nelle quali hanno dovuto, loro malgrado, correre. Il vento fortissimo ha rovinato la scena alle protagoniste che hanno dovuto lottare in ogni modo per non perdere la giusta traiettoria, ma non ha limitato il talento cristallino di Petra Vlhova, sempre più al vertice dello ...

Mondiali Sci - Petra Vlhova oro nel Gigante. Brignone quinta - Goggia out : La leader di coppa del Mondo e vincitrice della prova iridata di SuperG è quarta, distanziata di 44" dalla Rebensburg, un divario che la pone ancora nelle condizioni di poter ambire a una medaglia. ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : rammarico nelle parole di Federica Brignone. L’azzurra : “Determinante la diversa visibilità nella prima manche” : Lo slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino ha visto la vittoria della slovacca Petra Vlhova, che ha preceduto di 0″14 la tedesca Viktoria Rebensburg, e di di 0″38 la statunitense Mikaela Shiffrin. Quinta Federica Brignone, 13ma Marta Bassino, fuori nella seconda manche Francesca Marsaglia e Sofia Goggia. Le azzurre a fine gara hanno parlato al sito federale. Federica Brignone si è classificata quinta a 0″87 dalla ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera in testa - Italia seconda con la Norvegia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Diretta gigante Are / Mondiali Sci 2019 streaming video tv : via alla 2manche! : Diretta gigante Are, Mondiali di sci 2019: info streaming video e tv della prova iridata, prevista oggi in Svezia, 14 febbraio 2019.

Sci - Mondiali di Are : super Vlhova - Brignone chiude 5ª nel gigante : Sci, Mondiali di Are: Petra Vlhova ha vinto il gigante odierno davanti a Rebensurg e Shiffrin Sarà stato il vento fortissimo, magari la pioggia caduta fino a poco prima del via, o forse la partenza abbassata, o una pista che si è rovinata quasi subito. I motivi possono essere molteplici, quello che è certo che la prima manche del gigante femminile ai Mondiali di Are ha riservato più di una sorpresa. E la seconda promette di fare ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Mondiali Sci 2019 - conclusa la prima manche del gigante femminile di Are : le sensazioni delle azzurre : Da Sofia Goggia a Federica Brignone, le parole delle azzurre dopo la prima manche del gigante femminile di Are Viktoria Rebensburg è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante dei Mondiali di Are. La tedesca completa la sua prova con il tempo di 1’00″91 precedendo la slovacca Petra Vlhova (1’01″10) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’01″28). Quarta la grande favorita della vigilia la ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

