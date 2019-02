Sci alpino - Pagelle Gigante femminile Mondiali 2019 : Petra Vlhola si laurea - Rebensburg sciupa tutto - Shiffrin non al massimo - Brignone a metà : Il Gigante femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 non passerà alla storia per lo spettacolo espresso dalle atlete, quanto per le condizioni al limite (forse oltre) nelle quali hanno dovuto, loro malgrado, correre. Il vento fortissimo ha rovinato la scena alle protagoniste che hanno dovuto lottare in ogni modo per non perdere la giusta traiettoria, ma non ha limitato il talento cristallino di Petra Vlhova, sempre più al vertice dello ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : rammarico nelle parole di Federica Brignone. L’azzurra : “Determinante la diversa visibilità nella prima manche” : Lo slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino ha visto la vittoria della slovacca Petra Vlhova, che ha preceduto di 0″14 la tedesca Viktoria Rebensburg, e di di 0″38 la statunitense Mikaela Shiffrin. Quinta Federica Brignone, 13ma Marta Bassino, fuori nella seconda manche Francesca Marsaglia e Sofia Goggia. Le azzurre a fine gara hanno parlato al sito federale. Federica Brignone si è classificata quinta a 0″87 dalla ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera in testa - Italia seconda con la Norvegia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Sci alpino - EYOF 2019 : Matteo Bendotti conquista il bronzo nel gigante a Sarajevo : Matteo Bendotti ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante agli EYOF 2019, il Festival Olimpico della GIoventù Europea che si sta disputando a Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Il 17enne dello Sci Club Radici, che aveva già conquistato un positivo quinto posto in slalom dove Manuel Ploner ci aveva regalato la medaglia d’argento, è stato davvero molto bravo ed è riuscito a salire sul podio in una stagione importante per questo giovane che ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche - Sofia Goggia ci crede per la medaglia! : Viktoria Rebensburg è al comando della prima manche del Gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are. Ancora una volta, però, la località svedese non è sembrata all’altezza di ospitare una rassegna iridata. Le avverse condizioni del meteo hanno portato all’ennesimo abbassamento della partenza di questo Mondiale ed inoltre la pista dopo pochi passaggi si è subito rovinata, rendendo praticamente impossibile un normale svolgimento della ...

Gigante maschile - Mondiali Sci alpino 2019 (venerdì 15 febbraio) : programma - orari e tv : Oggi il Gigante femminile, mentre domani toccherà a quello maschie. Si entra nella parte finale della rassegna iridata. Grande attesa per Marcel Hirscher, che farà il suo esordio nella rassegna iridata svedese. Appuntamento dalle ore 14.15. L’Italia schiera Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger. L’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Di seguito il programma completo del Gigante ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Christopher Neumayer vince la seconda discesa di Sarentino - Cazzaniga 3° - Battilani 4° : Christopher Neumayer si è aggiudicato la seconda discesa libera di Sarentino, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. L’austriaco, scattato dal cancelletto con il pettorale numero 2, ha chiuso con il tempo di 1:11.21, precedendo il connazionale Christoph Krenn di 35 centesimi e il nostro Davide Cazzaniga di 37. Quarta posizione per Henri Battilani (secondi nella giornata di ieri) a 40 centesimi, quinta per lo svizzero Urs ...

Sci alpino - gigante maschile Mondiali 2019 : Hirscher fa il suo esordio ad Are. Obiettivo Top 10 per l’Italia : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. L’austriaco ha deciso di dedicarsi completamente a gigante e slalom, lasciando perdere ogni discorso nella velocità, ma anche nella combinata e nel team event. Fari puntati solamente sulle due gare di domani e domenica, con ...

Sci alpino in tv - Gigante femminile Mondiali : orari delle due manche - pettorali e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante femminile DEI Mondiali DI SCI alpino Oggi si comincia con le discipline tecniche in quel di Are (Svezia). Sarà il Gigante femminile a dare il via alle danze in questo senso e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia ...

