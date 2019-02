Sci alpino | Gigante femminile Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (14 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : Siamo giunti, per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino di Are 2019, ad una delle gare più attese di tutto il calendario: il gigante femminile. Nella giornata odierna (prima manche alle ore 14.15) le migliori esponenti della disciplina più tecnica si sfideranno per succedere a Tessa Worley che nel 2017 superò Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia. In questa occasione l’Italia parte con due frecce importanti al proprio arco. Federica ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 14 febbraio si disputerà il Gigante femminile ai Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia grande spettacolo ad Are (Svezia) dove verranno assegnate le medaglie per questa specialità tecnica. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia d’oro ma la concorrenza sarà di altissimo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Federica Brignone e Marta Bassino sognano una medaglia nel gigante : I Mondiali di sci alpino di Are 2019 hanno ormai imboccato il rettilineo dell’arrivo. Dopo le prove veloci, le combinate ed il team event, è tempo delle prove tecniche sul pendio svedese. Come consuetudine, sarà il gigante femminile ad aprire questa ultima pagina della kermesse iridata. Per l’occasione l’Italia schiera diverse frecce interessanti al proprio arco, soprattutto due nomi: Federica Brignone e Marta Bassino. Le ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il gigante femminile sarà in notturna! Orari e programma delle due manche. Come vederle in tv : Giovedì 14 febbraio si disputerà il gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si torna in pista ad Are (Svezia) dopo il giorno di riposo che ha spezzato in due la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la dominatrice incontrastata della stagione vuole dominare anche questa gara e sembra impossibile batterla ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in una gara ...

Sci alpino - la combinata alpina non viene abolita (per ora…). Ai Mondiali 2021 anche il parallelo : Ad Are, sede dei Mondiali di sci alpino, si è svolto per l’occasione anche il Consiglio della FIS, che doveva stabilire gli argomenti da trattare nel corso nella prossima riunione a maggio a Dubrovnik, in Croazia. Molto attesa la discussione che verteva attorno alla sostituzione della combinata alpina con il parallelo. Una decisione definitiva però verrà presa soltanto nel prossimo mese di novembre e dunque, alla luce di quanto accaduto, a ...

Gigante femminile - Mondiali Sci alpino 2019 (giovedì 14 febbraio) : programma - orari e tv : Dopo la giornata di pausa, ripartono i Mondiali di sci alpino e lo fanno domani con il Gigante femminile. Cominciano dunque le prove tecniche e si entra nella parte finale della rassegna iridata. Quattro gare in quattro giorni, per uno spettacolo senza fine. Appuntamento dalle ore 14.15. L’Italia schiera Federica Brignone, Marta Bassino, Irene Curtoni e Sofia Goggia. Una squadra molto interessante e forte con due punte di diamante ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Thomas Biesemeyer vince la combinata di Sarentino beffando Henri Battilani : Thomas Biesemeyer si è aggiudicato la combinata di Sarentino (Italia) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Dopo la manche di slalom disputata nella giornata di ieri lo statunitense ha chiuso la discesa libera odierna con il tempo complessivo di 1:12.75 vincendo una gara che si è rivelata decisamente serrata e combattuta. Si classifica in seconda posizione il nostro Henri Battilani con un ritardo di appena 18 centesimi, mentre ...

Sci alpino - gigante femminile Mondiali 2019 : torna Mikaela Shiffrin da favorita - Federica Brignone punta ad una medaglia : Dopo l’odierna giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Una gara che segna il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato discesa, combinata e team event proprio per preparare al meglio sia il gigante sia lo slalom, dove si presenta al cancelletto di partenza da assoluta favorita. La nativa di Vail si è imposta per tre volte in stagione in questa specialità ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Italia sempre competitiva in tutte le gare. Tris di medaglie. Paris e Goggia conferme - che bella sorpresa il Team Event : Giorno di pausa ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are ed è tempo di un primo bilancio dei risultati ottenuti dall’Italia in questa rassegna iridata, quando a mancare nel programma ormai sono solo le prove tecniche (gigante e slalom). Finora la squadra azzurra ha raccolto tre medaglie, una per ogni metallo: l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia e il bronzo del Team Event. Un altro dato sicuramente ...