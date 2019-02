Sarri: «Eviterei di giocare Napoli-Chelsea, sarebbe un’emozione troppo forte»

ilnapolista

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Maurizioa Sky Sport dopo la vittoria delin casa del Malmoe per 2-1.«È un periodo in cui ilnon riesce a dare continuità alle prestazioni, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma il primo anno è successo a tutti gli allenatori. In tutta Europa soltanto noi e il City siamo ancora coinvolti in quattro manifestazioni.finale di Europa League? Se possibile,diun’emozioneper seguire la partita con grande tranquillità. Se parliamo di finale, sarei contento sia per ilsia per ilL'articolo: «diun’emozione» ilsta.