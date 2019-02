San Valentino | Elisa Isoardi | rose ed orso bianco in diretta a La Prova del Cuoco foto

San Valentino : il phishing romantico è in aumento - ecco i consigli per perdere la testa senza perdere i propri soldi : Gli esperti di Kaspersky Lab hanno rilevato un forte aumento delle attività di phishing da parte di cybercriminali che offrono agli utenti vari regali romantici alla vigilia di San Valentino. Il numero totale dei tentativi degli utenti di visitare siti web fraudolenti a tema romantico rilevati e bloccati durante la prima metà di febbraio è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2018, il che evidenzia come i truffatori siano sempre ...

Chiara Ferragni e la FOTO di Fedez vestito da cuore per San Valentino : In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato un filmato in cui si vede il rapper milanese vestito a cuore con sotto nulla da cui è tratta la FOTO che ...

Alassio - uno striscione di 20 metri per dire “Ti amo” : la sorpresa apparsa a San Valentino : Ci sono tanti modi per dire ti amo ma sicuramente quello utilizzato da qualche innamorato ad Alassio è abbastanza plateale. All’alba di San Valentino sul molo Bestoso e ben visibile da tutta la passeggiata Grollero è apparso uno striscione lungo una ventina di metri con una frase tratta da una canzone di Venditti.Continua a leggere

Brownies al cioccolato piccante per San Valentino : Nel corso della storia molte culture hanno utilizzato i peperoncini come afrodisiaco. Pare che gli Aztechi e i Maya aggiungessero quelli cileni alle loro bevande al cioccolato. Quindi, i Brownies al cioccolato piccante per San Valentino sono perfettamente appropriati per condividere dei dolcetti aromatizzati al Pepe di Cayenna con il proprio amato. Il sapore speziato del cioccolato di questa versione resa romantica per la Festa degli Innamorati ...

MasterChef Italia 8 - nella puntata di San Valentino Esterna tra vini e tartufi delle Langhe : ...

San Valentino - polizia trova bottiglia con lettera d'amore a Manarola - : Un post pubblicato sul profilo Facebook Agente Lisa della polizia di Stato rivela la curiosa scoperta: un mesaggio dedicato a una donna di nome Pina. "Parole si legge - scritte da chi forse non è più ...

Tiziano Ferro canta Love di Nat King Cole per festeggiare San Valentino : Tiziano Ferro canta Love di Nat King Cole nel giorno di San Valentino. Gli auguri ai fan, nel giorno dedicato all'amore, da parte di Tiziano Ferro arrivano sulle note di uno dei brani internazionali dedicati all'amore più coverizzati: Love. L.O.V.E. Buon S.Valentino!!! Happy Valentines!!! Feliz día del amor!!! Con queste parole, Tiziano Ferro augura buon San Valentino ai suoi fan, intonando il brano Love in uno dei suoi tanti karaoke da ...

San Valentino 2019/ 14 febbraio - auguri agli innamorati : Salvini - 'festa da abolire' : San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, 14 febbraio 2019: fate gli auguri con una canzone d'amore. I messaggi social di Salvini e Meloni.

San Valentino : la festa degli innamorati nel mondo [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

San Valentino - cinque film da guardare in coppia : San Valentino, festa degli innamorati. Ma anche festa delle commedie rosa più sdolcinate, che in una giornata così - di fiori, di cuori e di glitter - meritano di essere riviste. A quali, però, dare ...

Roma - la escort Simona intervistata a Radio Rai : 'Ho tanti clienti a San Valentino' : Una escort italiana di nome Simona, residente a Roma, è stata raggiunta dai microfoni di Rai Radio 2. Secondo la prostituta Romana gli uomini non rinunciano al 'piacere proibito' neppure nel giorno di San Valentino. Roma, una escort parla del giorno degli innamorati Simona si è raccontata in Radio, nel corso del programma I lunatici (format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio). "Non fanno sesso" esclama la escort "a San Valentino ...

San Valentino : 5 città romantiche dove trascorrere questa giornata : San Valentino è arrivato e verrà festeggiato da milioni di coppie in tutto il mondo. Ma quali sono le città più romantiche da visitare insieme alla propria metà?

San Valentino - sondaggio AIDAA : in tanti lo passeranno in compagnia del proprio animale domestico : “Quasi il 30% delle donne e degli uomini italiani passeranno il loro San Valentino insieme al loro animale domestico“: questo il dato che emerge da un sondaggio attraverso i social, condotto dal Movimento delle famiglie con animali e dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, e che, si spiega in una nota, è stato “sottoposto a un campione di 500 persone che appartengono a gruppi di persone che sostengono di ...

L'oroscopo di San Valentino di Simon and The Stars (dedicato al benessere dei single) : È San Valentino e sei single? Niente paura, sei in buona compagnia: nel 2019, la Festa degli innamorati sembra registrare una particolare controtendenza. È questo quello che emerge dai dati raccolti da DBH, startup nata per rendere disponibili a tutti camere e servizi in hotel di lusso solo di giorno. Il 42% delle prenotazioni registrate per San Valentino quest'anno, infatti, risulta essere per una persona sola. In sostanziale ...