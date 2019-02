Salute | rischio listeriosi | richiamato lotto di salmone norvegese affumicato

Rischio Listeria - il Ministero della Salute ritira dal mercato salmone norvegese affumicato : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio Hova Fine Foods Aps per Rischio microbiologico: sarebbe contaminato da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la Salute dei consumatori. "Non consumate il prodotto e restituitelo presso il punto vendita dove è stato acquistato".Continua a leggere

Salute - OMS : udito dei giovani a rischio - musica sotto accusa : L’udito di quasi la metà delle persone tra 12 e 35 anni, circa 1,1 miliardi di giovani nel mondo, è a rischio “a causa della prolungata esposizione a suoni forti, compresa la musica ascoltata in cuffia“. L’allarme arriva dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in vista della Giornata mondiale dell’udito che si celebrerà il prossimo 3 marzo. L’Oms e l’International Telecommunication Union ...

Ministero della Salute : richiamati diversi lotti di salsiccia per rischio chimico : Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di salsicca luganega a seguito dell'accertamento della presenza di un addittivo consentito ma presente in concentrazioni troppo elevate in questi lotti, prodotti dall'azienda Fattorie Novella Sentieri di Cappella Cantone, in provincia di Cremona. I lotti oggetto del provvedimenti da parte del Ministero Nello specifico questi sono i lotti interessati dal richiamo da parte del ...

Troppo colorante - ministero della Salute segnala richiamo salsiccia per rischio chimico : Ritirata la luganega dell’azienda “Fattorie Novella Sentieri”. Quattro i lotti interessanti che presentano un additivo con consentito, il colorante E120. A causa del suo utilizzo, potrebbero manifestarsi allergie.Continua a leggere

Pasta e riso rischiosi per la Salute? Attenzione a consumarli cotti da giorni e alla data di scadenza : La dieta mediterranea fa della Pasta e del riso due degli alimenti principali per una sana alimentazione, se consumati nelle dosi e nei modi corretti. Di sicuro questi due prodotti alimentari non rientrano tra quelli su cui puntiamo un controllo ferreo sulle scadenze, considerate spesso per via approssimativa e a consumarli anche dopo la data indicata sulle confezioni. Si pensa erroneamente che la Pasta e il riso, apparentemente identici a ...

Plastica nel ragù Esselunga : i lotti ritirati dal Ministero della Salute per rischio fisico : Il Ministero della Salute ha provveduto al ritiro dal mercato di alcuni lotti del ragù di carne venduto dalla catena di produzione Esselunga, tra i discount più diffusi in Italia. La decisione riguarda anche alcune confezioni di Lasagne al Forno e di Cannelloni di Carne per la possibile presenza di frammenti di Plastica dura. L'invito è di non consumare gli alimenti e di riportarli nei punti vendita dove sono stati acquistati per ottenere il ...

'Le bugie che racconto al medico e che mettono a rischio la Salute' : ... si spazia dall'intramontabile "la sto seguendo lettera, non capisco perché non dimagrisco" fino agli spergiuri sull'attività fisica effettivamente praticata , "faccio sport almeno un'ora al giorno", ...

Alzheimer - la Salute di denti e gengive protegge dal rischio : Secondo uno studio recente, ci sarebbe una correlazione tra la parodontite e l’Alzheimer: la prima, in particolare, potrebbe favorire la temuta patologia con cui condivide diversi fattori di rischio, come il fumo, il diabete e l’arterosclerosi. Cos’è la parodontite? È una malattia dentale batterica e infiammatoria che, se non curata, può causare le distruzione dei tessuti che danno ai denti stabilità e sostegno. Ed è proprio la ...

Unicef : Libano - a rischio Salute bimbi : 3.33 "L'impatto delle ultime tempeste in Libano ha lasciato molti bambini vulnerabili in una condizione di bisogno di protezione e calore, soprattutto i bambini rifugiati". E' l'allarme lanciato dall'Unicef, che spiega di aver agito immediatamente in stretto coordinamento con le autorità locali libanesi,l'Unhcr e altre agenzie delle Nazioni Unite, per rispondere ai bisogni dei bimbi colpiti e delle loro famiglie. L'assistenza Unicef comprende ...

Cos'è la dieta per la Salute del pianeta?/ Ecco come si mette a rischio la biodiversità : La dieta universale verrà presentata oggi a Oslo: ha l'obiettivo di evitare 11,6 milioni di morti ogni anno per cattive abitudini alimentari.

Epidemia di rosolia in Giappone - il Ministero della Salute : “rischio contagio per i viaggiatori non vaccinati” : L’allerta diramato dal Ministero della Salute e riportato sul portale della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) si rivolge all’attenzione dei viaggiatori, i quali rischiano di entrare in contatto con il virus della rosolia che ha scatenato l’Epidemia attualmente in atto in Giappone. “Poiché l’Epidemia di rosolia è in corso, esiste la possibilità che viaggiatori ...

Salute : alcune terapie ormonali in menopausa potrebbero aumentare il rischio trombosi : Una ricerca pubblicata sul British Medical Journal (BMJ) ha rilevato che le donne che seguono alcuni tipi di terapie ormonali sostitutive per alleviare i sintomi della menopausa potrebbero incorrere in un rischio maggiore di coaguli di sangue o trombosi venosa profonda. La Terapia Ormonale Sostitutiva è una terapia a base di ormoni, il cui scopo è alleviare alcuni disturbi tipici della menopausa come vampate di calore, sudorazioni notturne, ...

Salute - lo studio : dopo il parto +14% di rischio infarto e ictus : Il parto, uno degli eventi più magici al mondo, è associato a un aumento del 14% del rischio di malattie cardiache e ictus. E’ quanto sostiene uno studio pubblicato oggi sull”European Journal of Preventive Cardiology’, la rivista della European Society of Cardiology (Esc). “I meccanismi alla base dell’associazione che abbiamo osservato sono complessi”, spiega subito l’autore principale della ricerca, ...

Salute - freddo ‘killer’ per il cuore : +34% pericolo di infarto per chi è a rischio : Il freddo può essere un nemico temibile per il cuore sopratutto per i pazienti a rischio che fanno attività all’aperto, anche il semplice lavoro di spalare la neve. “L’associazione fra fatica e temperature polari, infatti, può essere un vero nemico per il cuore e aumentare fino al 34% il pericolo di un infarto. Mentre l’aumento di 8 gradi della temperatura riduce infatti il rischio d’infarto del 3%. Meglio poi proteggersi ...