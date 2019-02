Salmone norvegese a rischio listeria | lotto richiamato dal ministero della Salute

Rischio listeria - richiamato lotto Salmone affumicato norvegese : 'Non mangiatelo' : richiamato in Italia un lotto , 0777-022, del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per 'presunta presenza di listeria monocytogenes'. Lo riporta sul proprio sito il ...

Salute - rischio listeriosi : richiamato lotto di Salmone norvegese affumicato : “Presunta presenza di Listeria monocytogenes“. Con questa motivazione un lotto di salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia è stato richiamato dal ministero della Salute. Si tratta dello 0777-022 con peso di 200 grammi e scadenza il 7 marzo del 2019. L’azienda ha invitato i consumatori a non utilizzare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per la sostituzione. L’annuncio è arrivato dopo ...

Salmone norvegese - il Ministero della Salute richiama dal mercato un lotto : Rischio infezione da listeria. Il Ministero della Salute ha diramato una comunicazione nella quale rende noto il richiamo dal mercato di un lotto di Salmone norvegese affumicato Hova Fine Foods Aps. Il motivo del ritiro è il rischio microbiologico, causato dal batterio Listeria monocytogenes. L'annu

Rischio Listeria - il Ministero della Salute ritira dal mercato Salmone norvegese affumicato : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio Hova Fine Foods Aps per Rischio microbiologico: sarebbe contaminato da Listeria monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la Salute dei consumatori. "Non consumate il prodotto e restituitelo presso il punto vendita dove è stato acquistato".Continua a leggere

Salmone norvegese affumicato ritirato dal mercato - potrebbe essere contaminato da Listeria : Un lotto di Salmone norvegese affumicato è stato richiamato dal ministero della Salute perché potrebbe essere pericoloso per la salute del consumatore. L'avviso sul sito del ministero della Salute Il ministero della Salute ha rilasciato un avviso sul proprio sito istituzionale che riguarda una nota marca di Salmone affumicato per la presunta presenza di Listeria monocytogenes. Il lotto richiamato è il num. 0777-022. Il Salmone norvegese ...