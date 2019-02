Russia | Putin e Lukashenko sugli sci per allentare la tensione

Quando Renzi telefonò a Putin per lamentarsi di un servizio di Russia Today : Siamo a fine ottobre 2016. Matteo Renzi e i suoi sono impegnatissimi nella campagna per il referendum costituzionale del 4 dicembre. L'allora premier, che aveva puntato tutto su quella consultazione elettorale, nota che una televisione russa, Russia Today, aveva interpretato male lo scopo di un'iniziativa sul referendum. Quella che era una manifestazione a favore di Renzi era stata raccontata dall'emittente come evento di protesta.Quella ...

Sondaggio - crolla la fiducia degli italiani nella Francia di Macron : sale la Russia di Putin : A Emmanuel Macron mancava solo lo strappo del richiamo dell'ambasciatore in Italia per perdere l'ultimo straccio di fiducia di cui poteva godere tra gli italiani. Il Sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica inchioda senza appello la Francia agli ultimi posti della classifica sulla fiducia tra i c

Putin risponde a Trump : anche la Russia sospende il trattato antimissili : «Abbiamo fatto di tutto per salvare il trattato Inf - spiega Lavrov - considerato il significato che ha per il mantenimento di una stabilità strategica in Europa e nel mondo. Abbiamo proposto agli ...

Putin risponde a Trump : «La Russia sospende il trattato antimissili» : Anche la Russia sospende la propria partecipazione al trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall’accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i membri del governo che anche Mosca sospende l’accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. Lo riporta la Tass. «Faremo come segue», ha detto Putin in un incontro con il ministro ...

Bossi jr : 'Faccio import-export nella Russia di Putin' : Augurandosi che piuttosto che la politica avrebbe preferito per il suo ragazzo gli studi: "Mi piacerebbe che facesse Economia e Commercio e diventasse commercialista che è più sicuro".

Renzo Bossi - lo scoop : la società con cui fa affari con la Russia di Putin : Lo avevamo lasciato che faceva l'agricoltore, producendo formaggi e salumi. Lo ritroviamo, fresco di condanna a 30 mesi di carcere per le spese pazze in Lombardia dove ha fatto il consigliere regionale dal 2010 al 2012, a occuparsi di import-export con la Russia di Putin. La notizia la svela l'agenz

Tria tende la mano a Putin e cerca l'asse Italia-Russia : Il lato oscuro del potere in Italia Amburgo, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio ha promesso agli italiani un nuovo miracolo economico. Il modello: gli anni sessanta. A quel tempo, la costruzione dell'autostrada del Sole e delle ferrovie contribuì al boom. Ora a favorire crescita e lavoro

Putin ringrazia Infantino per il contributo nell'organizzazione dei Mondiali Russia 2018 - : ... Gianni Infantino, e lo ha ringraziato per aver contribuito all'organizzazione del campionato mondiale di calcio Russia 2018, una festa per milioni di tifosi di tutto il mondo", riferisce l'ufficio ...