Roma | minisindaca M5s vs Virginia Raggi Si appropria del nostro lavoro

Roma - minisindaca M5S attacca la Raggi : “Stanchi della non condivisione dei problemi” : Il casus belli è il post della sindaca di Roma Virginia Raggi che ieri si è intestata la riapertura della scuola Guido Milanesi. E la minisindaca a 5 stelle del Municipio competente, il V, ha imbracciato i social con una lettera aperta su Fb alla sindaca della Capitale, che dal caso specifico di cui ha rivendicato la soluzione per il Municipio, critica a tutto tondo la non gestione dei problemi da parte del comune "amico" e l'assenza di ...