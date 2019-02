Roma | bimba picchiata in casa | è grave | la madre accusa il suo nuovo fidanzato

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Una bambina di 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere statain. La mamma della piccola ha indicato il suocompagno come colpevole. L'uomo, di 24 anni, ha confessato di aver percosso laper motivi futili. "Piangeva troppo" avrebbe riferito il patrigno della piccola ai poliziotti.Il pestaggio della piccola Secondo quanto si apprende, la mamma della piccola si è presentata nell'ospedale dei Castelli, ad Ariccia, tenendo tra le braccia la bambina, feritamente alla testa e ricoperta di ecchimosi in ogni parte del corpo. La donna in un primo momento ha raccontato ai sanitari che la bambina era caduta dalle scale. Le condizioni gravissime della piccola e i segni evidenti di percosse, però, hanno insospettito i medici che hanno prontamente allertato gli agenti del commissariato di Genzano. Intanto la piccina veniva trasferita all'ospedale ...