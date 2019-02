Ritardo abissale per le eSIM su iPhone XR | XS e XS Max in Italia | Vodafone temporeggia

optimaitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Potremmo definire addirittura scandalosa la mancata disponibilità disuXR, XS e XS Max in. Nonostante la promessa didi introdurre la novità subito dopo l'opportuno aggiornamento iOS 12 per i recentissimi melafonini, chi possiede uno dei tre costosi Smartphone Apple ancora non può usufruire della doppia scheda (una fisica e l'altra appunto digitale) sul suo telefono e la situazione è altrettanto incerta pure per gli altri operatori presenti sul nostro territorio.Al lancio dellesu(almeno la rispettiva ultima generazione dei top di gamma) avevamo già dedicato un approfondimento doveroso a settembre, ossia quando al lancio dei nuovi melafonini si era pure svelato l'accordo conper garantire la tecnologia delle SIM non fisiche nel telefono. Da allora nulla è cambiato e la preziosa funzione è giunta in realtà con l'operatore ...