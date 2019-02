Rischio Listeria | Salmone affumicato ritirato dal mercato Troppi precedenti recenti

Rischio Listeria - richiamato lotto salmone affumicato norvegese : 'Non mangiatelo' : richiamato in Italia un lotto , 0777-022, del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per 'presunta presenza di listeria monocytogenes'. Lo riporta sul proprio sito il ...

Rischio Listeria - il ministero richiama salmone affumicato : Rischio listeria nel salmone affumicato. Per questo motivo il ministero della Salute ha richiamato del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per "presunta presenza di listeria monocytogenes". Si tratta del lotto 0777-022: il prodotto, del peso di 200 grammi, ha come scadenza il 7 marzo del 2019.L'azienda ha invitato coloro che l'hanno acquistato a non consumarlo e a riportare il prodotto al punto vendita per la ...

Gorgonzola - allerta alimentare : sono cinque i marchi a Rischio contaminazione da listeria : E’ il Gorgonzola dop dolce il protagonista della nuova allerta alimentare per contaminazione dal batterio della listeria. Diversi Operatori del Settore alimentare (OSA) hanno infatti disposto il ritiro dal commercio di nove lotti di uno dei più diffusi formaggi italiani per un totale di cinque marchi commerciali coinvolti. La notizia del richiamo è stata data dal Ministero della Salute attraverso la sezione sicurezza alimentare del suo sito ...