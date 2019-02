huffingtonpost

: Rischio listeria, il ministero richiama salmone affumicato - HuffPostItalia : Rischio listeria, il ministero richiama salmone affumicato - MauroValentino1 : Rischio di listeria, richiamato un lotto di salmone norvegese affumicato - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Rischio listeria, il ministero richiama salmone affumicato -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)nel. Per questo motivo ildella Salute hato delnorvegeseprodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per "presunta presenza dimonocytogenes". Si tratta del lotto 0777-022: il prodotto, del peso di 200 grammi, ha come scadenza il 7 marzo del 2019.L'azienda ha invitato coloro che l'hanno acquistato a non consumarlo e a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione.La listeriosi è una tossinfezione provocata dall'ingestione di latte crudo o formaggi freschi, gelati, pesci crudi o affumicati, carne e pollame non cotto a sufficienza, ortaggi. Si manifesta con febbre, nausea, vomito. Il batterio dellaha peculiarità di resistere bene e svilupparsi a temperature di frigorifero tra i 4 e i 6 gradi.