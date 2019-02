Replica alle polemiche sul ' degrado Porto Reno'

Ue - "Conte Burattino". La Replica del premier : <br> "Forse lo è chi risponde alle lobby" : L’attacco frontale al premier italiano Giuseppe Conte da parte del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt - che ieri durante la plenaria a Strasburgo gli ha detto "per quanto tempo ancora lei sarà il burattino di Salvini e Di Maio?" (VIDEO) - ha irritato anche il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il mio partito non appoggia questo governo, ma questo non è un dibattito sull’esecutivo italiano ma sul futuro dell’Europa" ha ...

Barbara D'Urso : la Replica alle offese di John Vitale : "Se pensi quello che hai scritto non vieni in trasmissione a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena. Io non parlo per me, ma per tutte le donne che non hanno la possibilità di difendersi. Che per queste cose scritte sulla rete ci sono persone che si sono tolte la vita. Come me ce la vedremo nelle sedi opportune".Così Barbara D"Urso risponde al concorrente dell"isola John Vitale che in tempi non sospetti aveva scritto un post con parole ...

Inter - arriva la Replica di Spalletti : ''Conte può camminare dove vuole'' : E' senza dubbio il momento più difficile da quando siede sulla panchina dell' Inter per Luciano Spalletti, alle prese con l'ombra sempre più incombente di Antonio Conte. Il tecnico di Certaldo ha ...

Recessione - il dibattito politico della settimana. Conte Replica alle critiche delle opposizioni : “Momento transitorio. Ci riprenderemo” : Le cattive notizie in arrivo sul fronte economico, con l’Italia in Recessione tecnica, hanno acceso il dibattito politico. In Aula e fuori. Il premier Giuseppe Conte prova a buttare acqua sul fuoco: “E’ un fattore transitorio, anche agli analisti più sprovveduti non sfuggirà che c’è una guerra di dazi tra Usa e Cina che ci troverà tutti perdenti. E’ una guerra che si sta componendo e che dovrà comporsi e che va a incidere ...

MotoGp – “Marquez è più forte di Lorenzo” : la dura Replica di Jorge alle dichiarazioni di Espargarò : Aleix Espargarò commenta il dualismo Honda tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il maiorchino replica puntuto all’opinione del pilota dell’Aprilia Intervistato prima dell’esordio della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, Aleix Espargarò ha detto la sua sulla forza dei piloti in sella alle Honda nel 2019. Il dualismo Marc Marquez-Jorge Lorenzo, a cui si assisterà nei box della scuderia giapponese nel 2019, sta ...

Giorgia Palmas in dolce attesa? Magnini Replica alle voci sulla gravidanza della fidanzata : Giorgia Palmas è incita di Filippo Magnini? Dopo la smentita dell’ex Velina sarda arriva anche quella dell’ex nuotatore azzurro Il loro amore procede a gonfie vele ed i due non risparmiano ai loro follower le smancerie tipiche del caso. Stiamo parlando di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, dopo aver chiuso due storie importanti (rispettivamente con Vittorio Brumotti e Federica Pellegrini), si sono perdutamente innamorati ...

Higuain vessato dalle critiche - la dura Replica dell’attaccante alle accuse di Salvini&Company : Il messaggio sibillino di Gonzalo Higuian sui social: il neo calciatore del Chelsea zittisce le critiche con un post che va dritto al punto Gonzalo Higuain è un calciatore del Chelsea da pochi giorni, eppure il suo trasferimento dal Milan ai Blues ha suscitato più polemiche di quanto non ci si potesse aspettare. Dopo la breve parentesi rossonera e l’arrivo di Piatek a Milano, l’attaccante argentino ha scelto il club allenato da ...

Chiara Ferragni attaccata da Roberto D’Agostino : la mamma Replica alle accuse : Nella puntata precedente di CR4 – La Repubblica delle donne la mamma di Chiara Ferragni ha avuto un duro scontro con Roberto D’Agostino, dopo che quest'ultimo ha pesantemente criticato l’influencer cremonese. Marina Di Guardo nella serata di mercoledì è intervenuta nel salotto di Piero Chiambretti per presentare il suo nuovo libro: “La memoria dei corpi”. Dopo aver parlato di alcuni dettagli riguardanti la trama del libro, il discorso si è ...

Trono Over - Noel Replica alle accuse di Armando : 'Non ci vedevamo' : Noel Formica, la bella argentina che siede nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, ha risposto sui social ad Armando circa le ultime dichiarazioni dell'uomo. Nel corso dell’ultima puntata mandata in onda, Armando Incarnato ha infatti affermato che Noel Formica lo avrebbe costretto a non dire tutta la verità alla redazione, affermando che tra loro non c'era mai stato niente d'importante, nemmeno un bacio. Armando ha invece ...

Uomini e Donne : Rosa Perrotta sbotta e Replica alle ragazze che ci hanno provato con Pietro : Uomini e Donne, Rosa Perrotta su tutte le furie: delle ragazze ci hanno provato con Pietro e lei decide di pubblicare i loro messaggi sui social Questo è decisamente un gran bel momento per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, come i fan di Uomini e Donne sapranno, hanno recentemente annunciato di aspettare un bambino. […] L'articolo Uomini e Donne: Rosa Perrotta sbotta e replica alle ragazze che ci hanno provato con Pietro proviene da ...

Francesco Chiofalo Replica alle accuse : tutta la verità sull’operazione al cervello : Francesco Chiofalo risponde alle accuse: Lenticchio racconta la sua verità sulle tempistiche della malattia e sull’operazione al cervello Francesco Chiofalo è finito al centro della polemica nelle ultime ore. Il motivo? C’entra il servizio su di lui mandato in onda a Le Iene. Alcuni telespettatori hanno notato ieri sera un particolare che, di fatto, sembrava contraddire alcune parti […] L'articolo Francesco Chiofalo replica ...

Francesco Chiofalo Replica alle accuse dopo il servizio de Le Iene : Le Iene Show: Francesco Chiofalo risponde alla polemica Il servizio mandato in onda ieri da Le Iene su Francesco Chiofalo ha creato un grande polverone: i telespettatori hanno infatti visto la tac originale fatta al cervello dell’ex fidanzato di Selvaggia Roma, il quale invece, su Instagram, aveva caricato la medesima immagine oscurando la data. Dalla foto de Le Iene Show, la data della tac corrispondeva al mese di luglio. Perchè lui ...