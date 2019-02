Raikkonen e Giovinazzi alla scoperta del mondo Alfa Romeo

Full immersion Alfa per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi : L'iconico complesso sperimentale del Gruppo FCA, dove si mettono a punto tutti i modelli allo studio e di serie, ha fatto da cornice ad una Full immersion nel mondo del Biscione - lo storico logo ...

F1 – Raikkonen e Giovinazzi protagonisti di una giornata speciale con l’Alfa Romeo sul circuito di Balocco [GALLERY] : Accanto ai piloti la gamma Alfa Romeo che rappresenta la massima espressione di sportività e bellezza: Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, per un’esperienza sul circuito di Balocco che anticipa una stagione ricca di entusiasmo I piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing” hanno vissuto una giornata all’insegna del brand Alfa Romeo presso il celebre Proving Ground di Balocco, iconico ...

F1 - Giovinazzi mette in guardia Raikkonen : “siamo una bella coppia - ma alla fine dell’anno…” : Il pilota di Martina Franca ha parlato nel corso dell’Alfa Romeo Day, svelando le proprie intenzioni in vista del nuovo Mondiale Giornata di presentazioni e non solo in Formula 1, a Balocco infatti va in scena l’Alfa Romeo Day alla presenza anche di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. photo4/Lapresse I due piloti formeranno la line-up del team nel Mondiale 2019, provando a mantenere gli alti standard raggiunti da Leclerc ed ...

F1 - Giovinazzi e quel retroscena su Kimi Raikkonen : “da quando siamo arrivati all’Alfa Romeo Racing…” : Il pilota italiano ha raccontato questi primi mesi in Alfa Romeo, svelando anche un piccolo retroscena relativo al rapporto con Raikkonen Prima esperienza da pilota titolare in Formula 1, Antonio Giovinazzi non sta nella pelle per questa nuova ed entusiasmante avventura da vivere con la tuta dell’Alfa Romeo Racing addosso. photo4/Lapresse Il Mondiale 2019 si avvicina, per questo motivo il driver pugliese non lascia nulla al caso, ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo Sauber : scelta la data - Raikkonen e Giovinazzi svelano la C38 in pitlane : L’Alfa Romeo Sauber ha ufficializzato la data della Presentazione del suo team: la C38 di Raikkonen e Giovinazzi sarà svelata in pitlane a Barcellona Il conto alla rovescia per la nuova stagione di F1 è iniziato: il 17 marzo si apriranno ufficialmente le danze col Gp d’Australia. Lo spettacolo inizierà ancor prima dell’esordio stagionale, con le presentazioni dei team ed i test invernali. Ieri sera l’Alfa Romeo ...

Maurizio Arrivabene all'Alfa Romeo Sauber con Raikkonen e Giovinazzi : Dopo l' addio alla Ferrari, Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere in Formula 1 e ancora con Kimi Raikkonen come pilota. Come riportato dalla Bild, l' ex team principal del Cavallino sarebbe vicino a coprire lo stesso ruolo all' Alfa Romeo Sauber. Con gli svizzeri ritroverebbe Giovinazzi cresciuto ne

F1 - Vasseur fissa gli obiettivi di Raikkonen e Giovinazzi : “abbiamo spinto molto - ecco cosa mi aspetto” : Il team principal dell’Alfa-Sauber ha parlato della stagione che sta per cominciare, fissando gli obiettivi della scuderia svizzera Il lavoro volge al termine, l’Alfa-Sauber 2019 sta per vedere la luce in vista di una stagione che si prospetta ricca di spettacolo e colpi di scena. L’arrivo di Kimi Raikkonen e di Antonio Giovinazzi ha galvanizzato l’intero ambiente, spingendo Vasseur ad alzare l’asticella degli ...

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...

F1 – Dal rapporto con Raikkonen alle ambizioni per il 2019 - Giovinazzi euforico : “Kimi? Ai test ho parlato con lui come mai in precedenza” : Antonio Giovinazzi carico e motivato in vista della stagione 2019 di F1: l’italiano dell’Alfa Romeo Sauber vuol far bene sin da subito Serata di gala e premiazioni ieri al Garage Italia di Milano: Autosprint ha assegnato i suoi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 al termine di una stagione emozionante ed appassionante. Presente alla serata milanese anche Antonio Giovinazzi, che dal prossimo anno sarà un pilota di F1 a tutti ...