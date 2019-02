Quota 100 sudista fa felice Salvini Ma saranno in 100mila dal Nord

Quota 100 sudista fa felice Salvini "100mila pensionati in arrivo dal Nord" : Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, si aggira con fare risoluto per Montecitorio. Chiacchiera con colleghi di maggioranza e di opposizione, si riposa, fermandosi un po' sui divanetti e non disdegna una puntatina alla Buvette. Segui su affaritaliani.it

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Inps “disparità e niente stop Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “disparità e niente stop Fornero” Pensioni ultima ora: nuovo intervento del presidente uscente dell’Inps Tito Boeri. Dal suo osservatorio nei mesi che hanno preceduto l’introduzione del decreto 4/2019 con Quota 100 e reddito di cittadinanza ha sempre rappresentato una voce autonoma. Non ha mancato di criticare le scelte del Governo, distinguendo e precisando sempre la differenza tra il ruolo e ...

Emendamenti decreto Quota 100 e Reddito di cittadinanza - le novità : Emendamenti decreto Quota 100, Reddito di cittadinanza e novità al Senato La Commissione Lavoro sta continuando l’analisi in sede referente del disegno di conversione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni . Si è fatto ricorso alla decretazione d’urgenza, secondo quanto afferma il governo, per l’emergenza di arginare l’indigenza estrema che coinvolge circa ...

Quota 100 : le mamme potrebbero andare in pensione fino a 12 mesi prima per ogni figlio : Quota 100 è la riforma sperimentale introdotta dall'esecutivo giallo verde e che resterà in vigore per il triennio 2019-2021. Molti sono stati i pareri contrastanti contro questa riforma che va a superare la legge Fornero, che comunque permane in vigore. Dal 29 gennaio essa è, però, legge di Stato. Alla Camera del Senato è stato presentato un emendamento a favore delle donne, più precisamente esso è favore delle madri lavoratrici. All'interno ...

Pensioni ultime notizie : quanti escono con Quota 100. I numeri reali : Pensioni ultime notizie: quanti escono con Quota 100. I numeri reali Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riguardare Quota 100 e, più precisamente, i numeri che ruotano attorno alla misura di pensione anticipata. A tenere banco una dichiarazione del segretario Cgil Maurizio Landini lo scorso 9 febbraio a Roma, in occasione di una manifestazione. Landini ha voluto lanciare una provocazione, citando alcuni numeri che hanno destato ...

Pensione anticipata e Quota 100 : modifiche in vista - novità al Senato : Pensione anticipata e Quota 100: modifiche in vista, novità al Senato modifiche per Pensione anticipata e Quota 100 Il decreto n. 4 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio introduce Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. A distanza di 60 giorni il decreto va convertito in legge. Nel passaggio sono previsti emendamenti e modifiche. Al momento il decreto è al vaglio del Senato. In un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di ...

Perché i giovani dovrebbero festeggiare il calo dei pensionati - ma c'è l'incognita Quota 100 - : Questo avviene in un numero molto ridotto di aziende e non c'è nessuna politica nazionale a regolarlo. In questo scenario si affaccia l'incognita Quota 100 che, a seconda dell'adesione che vedrà, ...

Domanda reddito di cittadinanza e Quota 100 - quanto costa al Caf e prezzi : Domanda reddito di cittadinanza e Quota 100, quanto costa al Caf e prezzi Costo Domanda Quota 100 e reddito Quota 100 e reddito di cittadinanza sono le due misure principali che ha portato la nuova Manovra del governo giallo-verde. Mentre Quota 100 è una sorta di uscita anticipata (con 62 anni di età e 38 anni di contributi minimo), il reddito di cittadinanza è una misura finalizzata a contrastare la povertà e si pone come strumento di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” Lega saluta la Riforma Fornero Pensioni ultime notizie: sabato 9 febbraio 2019 è la giornata della manifestazione “Futuro al lavoro” promossa da CGIL, CISL e UIL. Una iniziativa in cui i sindacati in maniera unitaria protesteranno contro le misure economiche approvate dal Governo Conte. La maggioranza politica composta da MoVimento 5 Stelle e Lega rilancia ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Donne penalizzate da Quota 100 e la Lega pensa a requisiti scontati in base ai figli : Una delle accuse più frequenti rivolte alla quota 100 da parte dei detrattori della manovra del governo è quella di essere una misura poco fruibile da chi ha carriere discontinue, non stabili e frammentate. Lavoratori stagionali, agricoli e edili sono tra le categorie lavorative più penalizzate dall’alto numero di contributi (38 anni) che richiede la nuova misura. penalizzate anche, e soprattutto, le lavoratrici in “gonnella”, che storicamente ...

Pensioni : Quota 100 - Lega presenta un nuovo emendamento per le lavoratrici : Sono circa 1.570 gli emendamenti presentati in Commissione Lavoro al Senato con le proposte di modifica al cosiddetto decretone avanzate dalle varie forze politiche. Circa 43 sono le proposte avanzate dalla Lega, la quale avrebbe ipotizzato un anticipo di quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 a favore delle lavoratrici che decideranno di anticipare l'uscita dall'attività lavorativa con il meccanismo della Quota 100. La Lega ...

Pensioni - Landini Cgil : Quota 100 - la platea dei beneficiari si restringe : Oltre 40 mila istanze di prepensionamento arrivate negli sportelli Inps lasciano trasparire che con molta probabilità l'esecutivo giallo-verde non riuscirà ad affrontare l'intera spesa derivante dalla Quota 100. Come ormai noto, infatti, la misura in materia previdenziale contenuta nel maxi decreto unico, consentirebbe il pensionamento anticipato a circa 395 mila lavoratori che nel 2012 hanno dovuto fare i conti con le rigide norme introdotte ...

Pensione anticipata e Quota 100 : modifiche in vista - novità al Senato : Pensione anticipata e Quota 100: modifiche in vista, novità al Senato Il decreto n. 4 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio introduce Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. A distanza di 60 giorni il decreto va convertito in legge. Nel passaggio sono previsti emendamenti e modifiche. Al momento il decreto è al vaglio del Senato. In un nostro recente articolo vi abbiamo parlato di un apposito emendamento a firma Lega per ...