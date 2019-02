Quindici anni fa moriva Pantani. La vita in salita del "Pirata" : Un tornante e una bandana che vola in aria. Poi la scatto secco sulla bici per "abbreviare l'agonia", gli avversari fermi sempre più piccoli e l'arrivo solitario al traguardo: così milioni di appassionati ricordano ancora Marco Pantani, uno dei più grandi scalatori di tutti i tempi. Fu trovato morto a soli 34 anni, il giorno di San Valentino del 2004, in un anonimo residence di Rimini. La fine di una vita 'in salita' segnata da ...