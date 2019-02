Questo weekend al cinema | quali film vedere e perché

La stagione di Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonnella parte Questo weekend con il Rally Val D'Orcia : Al via circa settanta equipaggi, tra cui spicca il campione del Mondo Produzione 2015, ovvero il pilota di casa Gianluca Linari su Ford Fiesta R5. Si parte oggi con il via da Piazza San Pietro a ...

Un weekend ricco di eventi in Provincia di Savona : Questo il programma : BARDINETO : sabato 'Ciaspolata notturna con polentata finale'. Partenza alle ore 18.30. Iscrizioni presso il Bar Dotto ore 18 , PER INFO LEGGI L'ARTICOLO , . CAIRO MONTENOTTE: Sabato, per gli ...