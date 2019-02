Protesta dei pastori | Coldiretti | 6 | 2 milioni di pecore da salvare

A Roma la Protesta dei gilet arancioni : Gli agricoltori italiani, arrivati da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio e Toscana, sono da mesi alle prese con le drammatiche conseguenze del maltempo e delle gelate. Nell'ultimo anno - ...

Roma - tensioni alla Protesta dei gilet arancioni a Montecitorio : manifestanti insultano presidente della Puglia Emiliano : Rabbia e momenti di tensione alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma a Piazza Santi Apostoli, dove protestano gli olivicoltori arrivati a Roma da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d’urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l’olivicoltura pugliese e per la xylella, la peste degli ulivi. Un gruppo di manifestanti al grido di “vergogna” ha cercato di forzare il ...

Latte - Protesta dei pastori in Sardegna continua : bloccata statale - : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

Pavia - stop agli esami di Stato dei Biologi per Protesta contro presidente dell'Ordine : E' una decisione che sta facendo discutere quella presa dall'Università di Pavia, che ha decretato lo stop agli esami di Stato dei Biologi. Questo provvedimento è Stato preso in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente dell'Ordine Nazionale Biologi, Vincenzo D'Anna, il quale vorrebbe finanziarie le ricerche dell'associazione Corvelva. Le stesse puntano a dimostrare che i vaccini non sono del tutto sicuri. I docenti pavesi non ci ...

Reddito cittadinanza - la Protesta dei precari Anpal : “Dobbiamo ricollocare i disoccupati - un paradosso” : “Questo è il primo sciopero ma siamo pronti a farne altri se non avremo risposte immediate”. Queste le parole di Cristian Sica del Coordinamento nazionale precari Anpal Servizi. L’Anpal, che si occupa di gestire parte dei centri per l’impiego, dovrà assumere 6mila dei 10mila navigator previsti dal decreto sul Reddito di cittadinanza. Altri 4mila saranno assunti dalle regioni, ma per i precari già in forza all’Agenzia non vi è nessuna norma ...

Protesta a oltranza dei pastori sardi : "Non vogliamo i sussidi di Salvini o Di Maio. Vogliamo solo lavorare" : Le schede elettorali vengono depositate nei Comuni della Sardegna, mentre il latte viene versato nelle strade. Qui, nelle colline intorno a Nuoro, dove infuria la Protesta di popolo e pastori, a nessuno interessa avere i sussidi annunciati dal Governo: la battaglia ha l'obiettivo di ottenere l'aumento del prezzo del latte. Il latte dà da vivere a tutte queste famiglie e oggi è svalutato. I camion che trasportano formaggi restano ...

Dietro la Protesta dei pastori sardi il fallimento del governo del cambiamento : "Per noi versare latte è come far scorrere il nostro sangue". Il grido di dolore dei pastori sardi sta risuonando in questi giorni nel nostro Paese. È una protesta che nasce dal basso e che lancia un segnale di allarme perché le politiche economiche fallimentari, messe in campo dal governo gialloverde, hanno devastato l'economia reale. È un pezzo di Paese che si è staccato da una narrazione fatta di tanta ...

Latte - Protesta dei pastori sardi : Salvini - 'Soluzione entro 48 ore'/ Incontro giovedì - Zedda : 'Subito fondo' : protesta pastori sardi per il Latte, manifestanti a Montecitorio: il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia soluzione entro due giorni.