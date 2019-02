Pronostici Europa League Quote e scommesse sedicesimi | Inter favorita a Vienna!

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Europa League – Dopo le emozioni della Champions League è il turno dell’Europa League, una competizione sempre molto seguita con tre squadre italiane intenzionate ad essere protagoniste fino alla fine. L’andata dei sedicesimi di finale promette grande spettacolo, l’Arsenal in trasferta contro il Bate, emozioni anche in Galatasaray-Benfica, la prima italiana a scendere in campo è la Lazio nel match contro ...

Europa League Pronostici 14 febbraio : turno favorevole per le italiane : Dopo l'anticipo Fenerbahce-Zenit di martedì 12, l'Europa League torna in campo giovedì 14 con le rimanenti 15 partite valide per i sedicesimi di finale del torneo. Siamo solo alle sfide d'andata ed è sempre difficile fare pronostici. In campo anche le tre italiane rimaste in corsa, vale a dire Inter, Napoli e Lazio. Tutte e tre sono favorite, stando alle quote dei bookmakers, per il successo. I pronostici del 14 febbraio Bate-Arsenal: gli ...

Pronostici Europa League - 12-14 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse e Pronostici Europa League 12-14 Febbraio 2019.Torna ufficialmente anche lo spettacolo dell’Europa League con i sedicesimi finali e con molte partite sulle quali poter scommettere.A fronte delle tante partite, abbiamo deciso di puntare solo sulle seguenti, dopo aver fatto uno studio molto accurato. Giornate naturalmente, molto importanti anche per le italiane rimaste ovvero, Lazio, Napoli ed Inter.Pronostico ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote 22giornata : il Torino va a Ferrara per l'Europa : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Pronostici Europa League/ Quote e scommesse : Milan al Pireo per i sedicesimi - basta un punto - 6giornata - : Pronostici Europa League: le scommesse e le Quote per le partite della 6giornata della fase a gironi, 13 dicembre 2018. In primo piano Lazio e Milan.

Pronostici Europa LEAGUE / Scommesse e quote 6giornata : Lazio - una partita senza interessi di classifica : PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: le Scommesse e le quote per le partite della 6giornata della fase a gironi, 13 dicembre 2018. In primo piano Lazio e Milan.

Europa League - 6^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Con le partite di oggi si chiudono le fasi a gironi delle due competizioni europee per club. In campo le 48 squadre di Europa League da cui usciranno le 24 che si andranno a sfidare nei sedicesimi di finale insieme alle 8 retrocesse dalla Champions, come Inter e Napoli. Per quanto riguarda le italiane, la Lazio è già qualificata, mentre il Milan cerca un risultato utile per avanzare alla fase successiva. Di seguito i nostri ...