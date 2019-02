comune.milano

: SPORT. PROGETTO ASA, ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA PER LA SICUREZZA ANCHE NELLE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE P… - lorenteggio : SPORT. PROGETTO ASA, ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA PER LA SICUREZZA ANCHE NELLE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE P… - CIRFcommunity : RT @rudy_rossetto: Oggi a #Suvereto parte il percorso di Contratto di #Fiume del F. Cornia nel progetto - @RewatLife . Azione fondamentale… - gabriel_anzaldi : RT @rudy_rossetto: Oggi a #Suvereto parte il percorso di Contratto di #Fiume del F. Cornia nel progetto - @RewatLife . Azione fondamentale… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) "I corsi di formazione organizzati da FIDAL Lombardia " dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport " danno il via a una nuova sperimentazione che estende quanto già in atto per le gare ...