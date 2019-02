Processo Caccia | confermato l’ergastolo per Schirripa La figlia Paola | “Ma il percorso

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) “Ilverso la verità non lo considero concluso, perché ne manca ancora molta, ma speriamo a piccoli passi di arrivarci” . Con queste parole,, ladel Procuratore di Torino Bruno, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983, ha commentato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che hala condanna alnei confronti di Roccocome esecutore materiale del delitto. Nel corso dei due gradi di giudizio, la famiglia del Procuratore insieme all’avvocato Fabio Repici aveva provato ad allargare il perimetro delle responsabilità e per cercare di fare luce sul contesto nel quale era maturato il delitto. “È unminimalista dove la procura milanese ha voluto tenere fuori dalun pezzo di verità come se ci fosse un tabù che certe cose debbano rimanere fuori dall’accertamento giudiziario”L'articolo...