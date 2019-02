Prime Video | arriva la prima serie tv italiana

Amazon Prime Video - in arrivo la prima serie originale italiana : Amazon Prime Video annuncia il primo show Prime Original italiano. La serie TV, ancora senza titolo, è un crime-drama scritto da Nicola Guaglianone e Menotti. Le riprese per la serie, prodotta da Wildside, di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, per gli Amazon Studios, inizieranno nel 2019 e lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. Amazon Prime Video, prima serie tv italiana: la ...

A San Valentino - lui - lei e i film Amazon Prime Video per una serata romantica. Ma non troppo. - : Divertenti sono anche The Office, con Steve Carrel, e le nove stagioni di Seinfled per ritrovarsi in mezzo al mondo della stand-up Comedy newyorkese degli anni Novanta. The Marvelous Mrs. Maisel ...

Mauro Corona e Maria Grazia Cucinotta ci portano in montagna con L'Arca di Legno doc di Prime Video : Scoprire la montagna attraverso le storie di chi la conosce da vicino.Il fascino dell'altezza e delle vette è al centro di L'Arca di Legno - Emozioni d'alta quota una nuova docu-serie in 10 puntate che sarà inserita da domani, 11 febbraio, nel catalogo di Amazon Prime Video.prosegui la letturaMauro Corona e Maria Grazia Cucinotta ci portano in montagna con L'Arca di Legno doc di Prime Video pubblicato su TVBlog.it 10 febbraio 2019 10:22.

Instagram introduce le antePrime dei video IGTV nel feed principale degli utenti : Instagram sta cercando di promuovere IGTV, la sua piattaforma video introdotta lo scorso anno a giugno, inserendo le anteprime dei video anche nel feed principale degli utenti. In questo modo l'azienda ha in programma di offrire agli utenti la possibilità di scoprire un maggior numero di contenuti video e naturalmente di attirarne un numero maggiore nella propria piattaforma nel tentativo di superare YouTube e Twitch. L'articolo Instagram ...

Come vedere Amazon Prime Video sulla TV : Visto che volete godervi il vostro film preferito sul grande schermo, cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come vedere Amazon Prime Video sulla TV utilizzando, quindi, la popolare piattaforma del colosso dell’e-commerce. Amazon leggi di più...

Just Add Magic - la ricetta della magia : in arrivo la terza stagione su Amazon Prime Video : Just Add Magic, la cui terza stagione è disponibile da oggi in tutto il mondo su Amazon Prime Video, racconta la storia di Kelly Quinn e delle sue due migliori amiche, Darbie e Hannah. Le ragazze inciampano nel misterioso libro di cucina di sua nonna in soffitta e scoprono qualcosa di diverso dalle ricette ordinarie. Quando lo Torta Azzittalo mette a tacere il fastidioso fratellino di Kelly e la Crostata di nocciole curativa sana la caviglia di ...

MotoGp – Marquez è tornato in pista - le Prime sensazioni di Marc a due mesi dall’intervento : “ecco cosa mi disturbava” [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente in pista a due mesi dall’operazione alla spalla: le prime sensazioni dello spagnolo in vista dei test della Malesia E’ arrivato il momento di ricominciare a fare sul serio: Marc Marquez è tornato finalmente in moto, in vista dei test invernali di Sepang. A due mesi dall’operazione alla spalla, il campione del mondo in carica ha provato nuovamente le speciali sensazioni di guidare una moto ed ...

Amazon Prime Video - ecco tutte le novità in arrivo a febbraio : Un mese a stretto contatto con la realtà il febbraio di Amazon Prime Video: fra le novità in catalogo infatti la docuserie sulla vicenda di Lorena Bobbitt nonché quella del regista Adam McKay sugli inghippi dell’economia mondiale. Spazio però anche alle serie tv di fiction con tutto il ciclo fantascientifico di The Expanse e l’ultima stagione di Harp and Leonard. Just Add Magic – terza stagione dal 1° febbraio Torna con nuovi ...

Sergio Ramos diventa una docu-serie : su Amazon Prime Video la produzione dedicata al calciatore spagnolo : Ramos pubblico e privato in una docu-serie su Amazon Prime Video: disponibile nel 2019 Amazon Prime Video ha annunciato la produzione di una nuova docu-serie spagnola con Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Lo serie, attualmente in produzione, sarà lanciato nel 2019 e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori. Si tratta della seconda serie Prime Original spagnola dopo Six ...

Albenga - Prime anticipazioni sulla Fionda di Legno : svelata la data - VIDEO - : I Fieui di caruggi comunicano con largo anticipo la data in cui Antonio Ricci consegnerà la sedicesima Fionda di Legno. La goliardica cerimonia " ormai di risonanza nazionale " avrà luogo la sera di ...

Ponte Genova - ecco com’è crollato secondo le Prime perizie. Il video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali. Cede l’impalcato e solo dopo il tirante. Nell’indagine anche un autocarro con bobina metallica caduta sull’asfalto...