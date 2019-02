Benzina - diesel e gpl : Prezzi in rialzo per ENI : In salita i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo 6 giorni di stabilità: secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per il Cane a sei zampe si tratta del quinto rialzo dall’inizio dell’anno. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prevale la quiete sulla rete carburanti : prevale ancora la quiete sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che invertono di nuovo la rotta e ritrovano il segno più, infatti, per il sesto giorno consecutivo non si segnalano movimenti sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Di conseguenza, anche sul territorio, Prezzi praticati senza particolari variazioni. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di quiete : prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati della benzina e del diesel senza particolari scosse, mentre prosegue la leggera tendenza alla salita del Gpl dopo gli aumenti dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti ...

Prezzi benzina e diesel - nuove conferme : la rotta è stata invertita : Dopo i ribassi degli ultimi mesi del 2018 il prezzo dei carburanti torna di nuovo a salire (ma per ora si tratta di...

Prezzi benzina - diesel e gpl : proseguono i rialzi : proseguono i rialzi sulla rete carburanti italiana: dopo l’intervento di ieri di Eni, oggi IP e Q8 ritoccano i Prezzi raccomandati di benzina e diesel (la prima di 0,5 cent e la seconda di 1 cent). Sul territorio Prezzi praticati con tendenza alla crescita a valle degli ultimi movimenti delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo ...

Benzina e diesel - Prezzi all'insù : Tornano i rialzi sulla rete carburanti italiana . Dopo otto giorni di stallo, infatti, oggi Eni ha ritoccato all'insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, mentre le quotazioni dei ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi fermi : Stabilità sulla rete carburanti italiana: per l’8° giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prezzi praticati senza particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,504 ...

Carburanti - Uecoop : i Prezzi della benzina sono cresciuti del 75 - 9% negli ultimi 20 anni : I prezzi della benzina sono cresciuti del 75,9% negli ultimi venti anni con il 2018 che fa segnare una media di 1,599 euro al litro contro lo 0,909 euro al litro del 1998. E’ quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea della cooperative, su dati del Ministero dello sviluppo economico dalla quale emerge che la spallata dei rincari record nel ventennio riguarda anche il diesel con +47,7% arrivato a 1,488 euro litro e il GPL con +49,9% ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi ancora stabili : stabilità sulla rete carburanti italiana: per il 6° giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prezzi praticati all’insegna di una sostanziale bonaccia. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: per il terzo giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prevale la calma per i Prezzi praticati. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,504 ...

Benzina - diesel e gpl : torna la calma sui Prezzi : Stop agli aumenti sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi nuovi interventi in salita sui prezzi raccomandati delle compagnie. Prosegue la tendenza alla crescita dei prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,506 euro/litro, ...

Benzina e diesel - ottime notizie : si fermano gli aumenti dei Prezzi : Ecco i listini aggiornati dei prezzi dei carburanti. Dopo i recenti rincari su Benzina e diesel, oggi torna la calma sulla...

Aumenti Prezzi benzina e diesel ma anche mutui più cari : la stangata del 2019 : Tornano a salire i prezzi di benzina e diesel ma anche i mutui salgono a causa dei tassi di interesse. Gennaio è quindi iniziato con parecchi rincari. Di recente avevamo parlato della stangata per le ...

Benzina e diesel - ecco i Prezzi : Si è arrestata venerdì la corsa quotazioni petrolifere internazionali, e fermi risultano anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Sui prezzi praticati si riverberano i rialzi della scorsa ...