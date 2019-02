PornHub si è dato alla musica per San Valentino

gqitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Nel suo tentativo di farsi intrattenimento a tutto tondo,è riuscito a produrre anche un album one shot (assieme a gruppo create Music) per la festa degli innamorati, ascoltabile in streaming. Non le solite canzoni, ma brani con testi espliciti per scaldare l'ambiente e arrivare al sodo... probabilmente per chi ama il dirty talking.Solo sei, un po' poche, le tracce e in un caso discutibili, non tanto per lama per il personaggio.La numero 3, Lanes, è un featuring di Lil Ak con (Tekashi) 6ix9ine, che sarà stato anche disco di platino ma tra i reati per cui ora sconta un ergastolo vede anche la violenza su minori e la pedopornografia. Meglio preferirle le altre 5 tracce e saltarla a piè pari.Probabilmente il pezzo più interessante è l'intro di Blac Chyna. A tema fin dal titolo e abbastanza mirata, contenendo ...