Popolo sovrano | Sortino lancia l' hashtag ufficiale sbagliato

Popolo sovrano - prima puntata 14 febbraio 2019 in diretta : [live_placement] Debutta stasera, giovedì 14 febbraio 2019, Popolo sovrano, il nuovo programma di approfondimento di prima serata di Rai2. Alla conduzione, in diretta da Cinecittà, Alessandro Sortino (video intervista), Eva Giovannini (video intervista) e Daniele Piervincenzi. TvBlog seguirà l'appuntamento in tempo reale a partire dalle ore 21.10.Tra gli autori, oltre all'ideatore Sortino e alla già citata Giovannini, anche Alessandra ...

Rai : Fnsi - solidarietà a troupe 'Popolo Sovrano' aggredita a Pescara : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Ci sarà anche la Federazione nazionale della Stampa italiana a illuminare quelle periferie d'Abruzzo dove ieri si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di giornalisti impegnati nel loro lavoro. A Pescara, nel quartiere Rancitelli, tre persone hanno picchiato e allo

Popolo sovrano : il nuovo approfondimento di Rai2 debutta con l’aggressione al reporter Daniele Piervincenzi – Video : Daniele Piervincenzi, Eva Giovannini, Alessandro Sortino Reportage immersivi e confronti in studio tra politici, giornalisti, imprenditori e protagonisti della cronaca. Rai2 rimodella il proprio approfondimento d’attualità e lo declina in prima serata al giovedì con una nuova formula dal titolo evocativo: Popolo Sovrano. La trasmissione, condotta da Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, debutterà stasera, sorgendo ...

Eva Giovannini a Blogo : "Popolo sovrano sarà di più di Nemo" (VIDEO) : Stasera su Rai2 debutta in prima serata Popolo sovrano, il nuovo programma (nasce dalle ceneri di Nemo) di approfondimento giornalistico in onda fino alle elezioni europee di maggio. A completare il cast insieme ad Alessandro Sortino (video intervista3) e Daniele Piervincenzi (video intervista) c'è Eva Giovannini. Alla giornalista, in passato inviata di Annozero (Raidue) e Piazzapulita (La7) e conduttrice del Premio Strega (Raitre), spetterà ...

Popolo Sovrano/ Anticipazioni 14 febbraio : inchiesta sulle banche popolari : Popolo Sovrano, il nuovo programma di appronfondimento di Raidue, debutta oggi, giovedì 14 febbraio, in prima serata con un'inchiesta sulle banche popolari.

Pescara - aggredita a calci e pugni la troupe Rai del programma 'Popolo Sovrano' : Un brutto episodio si è verificato a Pescara, precisamente alla periferia del capoluogo abruzzese, presso un complesso di case Ater chiamato "Ferro di cavallo". Questa zona è ritenuta il centro dello spaccio del comune capoluogo. La troupe del giornalista Daniele Piervincenzi, insieme al filmaker Sirio Timossi e al redattore del programma, David Chierchini, si era recata sul posto proprio per indagare su come si vivesse all'interno del quartiere ...

Daniele Piervincenzi e la troupe di Popolo sovrano aggrediti a Pescara : Il giornalista già vittima 15 mesi fa dell'aggressione del boss di Ostia con la famosa testata al volto, era in compagnia del filmaker Sirio Timossi e del redattore David Chierchini quando è avvenuta l'aggressione. L'episodio in un complesso di case Ater a Pescara chiamato “Ferro di cavallo” dove stavano girando un servizio nell'ambito di un'inchiesta sui clan della periferia pescarese.Continua a leggere

Popolo sovrano su Rai2 con Alessandro Sortino - la conferenza stampa : Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione di Popolo Sovrano, in onda su Rai2 a partire da giovedì 14 febbraio con la conduzione di Alessandro Sortino (che firma anche il programma) ed Eva Giovannini con Daniele Piervincenzi. La trasmissione, che nasce dalle ceneri di Nemo e che è prodotta da Rai2 in collaborazione con Fremantle, si pone l'obiettivo di raccontare la realtà attraverso ...

Freccero vuole commissionare la sigla di «Popolo Sovrano» al figlio di Marco Travaglio : Trava ha 23 anni ed è abbastanza conosciuto nel mondo del rap. Pochi mesi fa, ha preso parte una puntata di Scherzi a parte e ha fatto credere al padre Marco di aver siglato un contratto per entrare ...