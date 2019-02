Poliziotto aggredito da un marocchino | lui non si arrende | ' Tornerò a fare il mio lavoro'

Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia aggredito : girava un servizio sul «killer dei gatti». Ferito un Poliziotto : Brutta disavventura per Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, aggredito con la sua troupe in provincia di Salerno, precisamente a Battipaglia, mentre stava girando un servizio. Stoppa...

Edoardo Stoppa di Striscia La Notizia aggredito : girava un servizio sul «killer dei gatti». Poliziotto accoltellato a una mano : Brutta disavventura per Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, aggredito con la sua troupe in provincia di Salerno, precisamente a Battipaglia, mentre stava girando un servizio. Stoppa...

Edoardo Stoppa di Striscia aggredito : girava un servizio sul «killer dei gatti». Poliziotto accoltellato a una mano : Brutta disavventura per Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, aggredito con la sua troupe in provincia di Salerno, precisamente a Battipaglia, mentre stava girando un servizio. Stoppa...

New York - Poliziotto aggredito da 5 clochard si difende con il manganello senza sparare : il video diventa virale Guarda : NEW York - Poteva finire con qualche morto, invece è finita solo con qualche livido. Il coraggio e l'umanità di un poliziotto di New York, che si è difeso contro cinque aggressori solo col manganello, ...

New York - Poliziotto aggredito da 5 clochard si difende con il manganello senza sparare : il video diventa virale : NEW York - Poteva finire con qualche morto, invece è finita solo con qualche livido. Il coraggio e l'umanità di un poliziotto di New York, che si è difeso contro cinque aggressori solo col manganello, ...