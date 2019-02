Polizia trova una bottiglia con una lettera d’amore | “San Valentino troverà la

San Valentino - Polizia trova bottiglia con lettera d'amore a Manarola - : Un post pubblicato sul profilo Facebook Agente Lisa della polizia di Stato rivela la curiosa scoperta: un mesaggio dedicato a una donna di nome Pina. "Parole si legge - scritte da chi forse non è più ...

San Valentino - Polizia trova bottiglia con lettera d'amore a Manarola : San Valentino, polizia trova bottiglia con lettera d'amore a Manarola Un post pubblicato sul profilo Facebook Agente Lisa della polizia di Stato rivela la curiosa scoperta: un mesaggio dedicato a una donna di nome Pina. "Parole si legge - scritte da chi forse non è più tanto giovane e affidate al ...

Una poesia d'amore in bottiglia nel mare delle Cinque Terre - la Polizia chiede aiuto per trovare la destinataria : L'annuncio sulla pagina Facebook di 'agente Lisa', che nel giorno di San Valentino si colora di romanticismo

Casa degli orrori in Texas : Polizia trova 4 bambini chiusi in una gabbia per cani : I bambini erano chiusi all'interno di una piccola gabbia: denutriti, disidratati e mal vestiti, sono stati affidati ai servizi sociali.Continua a leggere

Emiliano Sala - la conferma della Polizia : il corpo trovato nell'aereo è il suo : Subito dopo l'annuncio del riconoscimento, sono arrivati i messaggi di tutto il mondo dello sport attraverso i social network. Club Statement , 07/02/19, : https://t.co/ib8zJfWzvC Forever in our ...

Gemma Galgani confessa : “Ho trovato la Polizia a casa” : Gemma Galgani svela: “Scappai di casa. Al ritorno trovai la polizia…” Gemma Galgani, come tutti sapranno, da un paio di settimane ha una rubrica tutta sua su Uomini e Donne Magazine. In questo suo spazio la dama del Trono Over parla un po’ del suo passato e della famiglia. E questa settimana, Gemma Galgani ha anche fatto una clamorosa confessione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? Ha rivelato che da bambina ...

Milano : Polizia interviene per sgombero casa Aler e trova serra marijuana : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Gli agenti impegnati nello sgombero di un appartamento Aler a Milano hanno scoperto una serra di marijuana. E' accaduto ieri in via Giambellino 58 quando i poliziotti, intervenuti per allontanare un 38enne che occupava in modo abusivo l'alloggio, si sono accorti di un'in

Venezia : Polizia - ritrovata la quindicenne scomparsa a Bolzano : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - E’ stata ritrovata stamattina la quindicenne che si era allontanata da Bolzano una settimana fa. L’intensa attività di indagine tra la Polizia di Bolzano e di Venezia ha condotto gli operatori della Volante in un appartamento di Dorsoduro dove la giovane alloggiava con

Milano. La Polizia locale ritrova una bomba a mano carica : Grazie ad una segnalazione per detenzione di droga e armi, il Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale ha ritrovato, durante

Silvia Romano - la Polizia keniota : "Non è in Somalia". Appello ai cittadini : aiutateci a ritrovarla : La cooperante italiana Silvia Romano, rapita vicino a Malindi lo scorso 20 novembre, non è stata portata in Somalia ma si trova all'interno del Kenya. È quanto ha detto il comandante della polizia regionale della Provincia costiera del Kenya, Marcus Ochola, citato dalla testata kenyana Daily Nation

Ritrovata dalla Polizia di Stato l'auto storica rubata prima dell'ultima 1000 miglia. : Si tratta di una Alfa Romeo GT 6C 2500 Sport Cabriolet, Touring Superleggera del 1942 del valore di circa un milione di euro, appartenente a due concorrenti olandesi che subito avevano denunciato il ...

Roma : trovati con 1 - 5 kg di droga - Polizia stradale esegue arresto : Roma – Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della polizia di Stato in servizio presso la Sezione polizia stradale di Roma – Sottosezione di Roma Est ed in servizio di vigilanza autostradale sulla tratta dell’A24 Ponte di Nona/ Tangenziale Est, a seguito di segnalazione del C.O.A., si portavano in prossimita’ dello svincolo Togliatti dove, giunti al chilometro 0+700, notavano 4 persone camminare in fila indiana sul ...

Sissy Trovato Mazza morta. L'agente di Polizia era in coma da due anni - la sua storia avvolta nel mistero : "La scomparsa della giovane agente di polizia Penitenziaria Sissy Trovato Mazza dopo due anni di agonia e sofferenza è una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l'intera Amministrazione della quale faceva parte". Lo afferma in una nota il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini dopo la morte delL'agente che due anni fa fu ridotta in stato vegetativo da un colpo di ...

Fondo Gesù - la Polizia circonda il quartiere : trovate armi e droga : A seguito del grave episodio delittuoso avvenuto nei giorni scorsi in via G. Di Vittorio del rione "Fondo Gesù" di questo capoluogo, sono stati implementati, anche con il concorso del personale dei ...