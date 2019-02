Polizia francese spruzza spray sul treno per stanare i migranti dalla toilette

La Polizia francese ha usato spray urticante contro i migranti su un treno partito da Ventimiglia : La polizia francese ha utilizzato lo spray urticante contro alcuni migranti che si erano barricati in una toilette sul treno che collega Ventimiglia a Monaco.L'intervento è avvenuto all'altezza della stazione di Menton Garavan. Lo riferisce Riviera24, che riporta alcune testimonianze dei passeggeri a bordo. Lo spray ha costretto anche gli altri passeggeri ad abbandonare il convoglio a causa del bruciore agli occhi. Si legge su Riviera ...

Ostuni - catturato dalla Digos e dalla Polizia un neonazista francese evaso : Dal 5 agosto scorso di lui si erano perse completamente le tracce. Non si sapeva più nulla di Alexis Issaurat, neonazista francese che era stato arrestato dalla Polizia di Nizza e condannato lo scorso 4 gennaio. A suo carico ci sono accuse pesantissime, come quella del trasporto e detenzione di armi. Il francese, nel suo Paese, era considerato un soggetto pericoloso, in quanto ha militato nel partito ultranazionalista denominato "Troisieme ...

Studenti in ginocchio con le mani sulle nuca e contro un muro : la Polizia francese armata interviene così in un liceo : Il video sta facendo il giro del mondo: decine e decine di Studenti, con lo zaino sulle spalle, costretti a stare in ginocchio, con le mani sulla nuca e la faccia contro un muro. È successo in Francia, fuori dal liceo di Mantes-la-Jolie, dopo una serie di scontri alle porte di Parigi tra forze dell’ordine e Studenti. La sommossa davanti a due istituti (tra cui quello del video) ha portato a 153 fermi su un totale di 700 in tutta la Francia ...