Piazza Affari in rosso | male i titoli finanziari FTSE MIB -0 | 78%

Wall Street frena le Borse europee A Piazza Affari volano Astaldi e Salini : MILANO - Ore 16.40. Le Borse europee rallentano nel pomeriggio condizionati dal calo di Wall Street causato crollo delle vendite al dettaglio negli Usa a dicembre, scese dell'1,2%, ai minimi dal 2009. ...

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaglio. Piazza Affari - banche giù : Ha destato preoccupazione il dato americano sulle vendite al dettaglio, che a dicembre ha mostrato un calo dell'1,2% su novembre, come non succedeva dal 2009. A Milano si salvano le azioni della Juventus. In volata Astaldi e Salini . Euro sotto 1,13 dollari...

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'intonazione positiva dell'avvio mentre Piazza Affari continua a galleggiare intorno alla parità frenata dalla debolezza ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Fincantieri : Protagonista il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella ...

Piazza Affari : profondo rosso per Ferragamo : A picco la maison del lusso , che presenta un pessimo -2,21%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 02% - : Calo per l' indice dei titoli bancari in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano scivola a quota 7.963 di 82,22 ...

Salini presenta offerta per Astaldi - a Piazza Affari corroni i due titoli : Salini presenta un'offerta per Astaldi, attraverso un aumento di capitale per 225 milioni, per il 65% del capitale post aumento di una società sostanzialmente esdebitata»...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante doBank : Prepotente rialzo per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che mostra una salita bruciante del 4,97% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su ...

Piazza Affari : in bella mostra Astaldi : Brillante rialzo per il general contractor , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,39%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il ...

Piazza Affari : mette il turbo Biesse : Grande giornata per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,78%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...