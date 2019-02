Per il commissario Per la Tav l'analisi costi-benefici è da buttare : “Omertosa”, fatta seguendo “una metodologia non idonea” con “dati non aggiornati”. Questa, in sintesi, la “Lettura critica” dell'analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Marco Ponti, contenuta nel Quaderno 13 dell'Osservatorio della Torino-Lione e presentata a Torino dal commissario di governo Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico. “L'analisi costi benefici sulla Tav è ...

Il Commissario Montalbano : ascolti boom Per l'esordio con il 44 - 9% di share : La tredicesima stagione de Il Commissario Montalbano è cominciata ieri 11 febbraio con 'L'altro capo del filo', il primo dei due episodi previsti. Gli italiani hanno accolto con grande curiosità la fiction tratta dai libri di Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario di Vigata. I dati Auditel hanno confermato come, ancora una volta, tale serie televisiva sia un'appuntamento imperdibile nel palinsesto di Rai 1, ...

Cast e Personaggi di Montalbano 2019 - Luca Zingaretti torna dall’11 febbraio su Rai1 Per i 20 anni del Commissario : Il Cast e personaggi di Montalbano 2019 debuttano domani, 11 febbraio, con la nuova stagione - la numero tredici. Quest'anno, il Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri compie vent'anni dal suo debutto. Era il 1999 quando su Rai1 approdava il primo di una lunga serie di episodi tratti da romanzi e racconti del celebre scrittore. Da allora, Montalbano è diventato un appuntamento fisso con il pubblico affezionato, che ogni settimana ...

Upas - spoiler dal 18 al 22 febbraio : torna il commissario Landolfi - nuovi guai Per Michele : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di ...

Decreto sicurezza - il commissario Per i diritti umani del Consiglio d Europa 'Non ostacolare le Ong' : Nel giorno in cui anche al Cara di Mineo iniziano i trasferimenti dei migranti verso altri centri in vista della chiusura del più grande centro per richiedenti asilo d'Europa, il commissario per i ...

Addio a Zamberletti - commissario Per il sisma in Irpinia e padre della Protezione Civile Italiana : E' morto a Varese Giuseppe Zamberletti. Il padre della Protezione Civile, 85 anni, era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale. Zamberletti è stato parlamentare della Democrazia...

«Per l'Italia commissario Ue economico» : Una posizione indispensabile perché il primo problema del Paese resta l'economia: la perdita del Pil italiano dal 2008 al 2018 è superiore a quella registrata nel secondo dopoguerra. E nel 2018, per ...