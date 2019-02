Pastori da Salvini | Chiediamo 1 euro al litro di latte

Protesta Pastori sardi - Matteo Salvini : “Il prezzo del latte deve salire a 1 euro al litro” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini incontra i pastori sardi al Viminale: "Da 60 centesimi al minimo di un euro al litro e non mi alzo finché da quel tavolo non ci sarà questo intervento". La delegazione: "Stiamo lavorando sottocosto a 60 centesimi al litro e non ce la facciamo più. Subito il ritiro delle giacenze del Pecorino Romano".Continua a leggere

M5s contro Salvini : "Prende in giro i Pastori - specula sulla loro pelle" : Il latte entra al Viminale e i 5Stelle non ci stanno: "Matteo Salvini vuole mettere il cappello anche sulla protesta dei poveri pastori speculando sulla loro pelle". Luciano Cadeddu, il deputato grillino che nei giorni scorsi si è occupato dell'arrivo in Sardegna del premier Conte e dei ministri Lezzi e Centinaio che hanno incontrato i pastori, adesso ha perso la pazienza: "Non amo apparire, sono un pastore anch'io ma non posso stare ...

Protesta a oltranza dei Pastori sardi : "Non vogliamo i sussidi di Salvini o Di Maio. Vogliamo solo lavorare" : Le schede elettorali vengono depositate nei Comuni della Sardegna, mentre il latte viene versato nelle strade. Qui, nelle colline intorno a Nuoro, dove infuria la Protesta di popolo e pastori, a nessuno interessa avere i sussidi annunciati dal Governo: la battaglia ha l'obiettivo di ottenere l'aumento del prezzo del latte. Il latte dà da vivere a tutte queste famiglie e oggi è svalutato. I camion che trasportano formaggi restano ...

